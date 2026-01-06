Bursa’da Başkan Mustafa Bozbey’e saldırı girişimi: 2 kişi gözaltına alındı

Bursa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in katıldığı halk buluşmasında gergin anlar yaşandı. Yıldırım ilçesinde düzenlenen program sırasında Başkan Bozbey’e yönelik saldırı girişimi korumalar ve partililerin araya girmesiyle engellenirken, yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pazar alanında gerginlik çıktı

Olay, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde bulunan semt pazarı alanında meydana geldi. Başkan Bozbey, “Başkan Bozbey Burada” projesi kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiği sırada, eski Yıldırım Belediyesi CHP Meclis Üyesi Recep B. ve beraberindeki kişilerle sözlü tartışma yaşandı.

İddiaya göre Recep B. ve yanındaki kişiler, Başkan Bozbey’e yönelik sözlü sataşmada bulundu, ardından hakaret ederek üzerine yürüdü. Polis ekipleri, korumalar ve partililerin araya girmesiyle arbede çıktı.

2 kişi gözaltına alındı

Yaşanan gerginlik sırasında Başkan Bozbey güvenli bir alana alınırken, Recep B. ile birlikte bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler alandan uzaklaştırılırken, olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Mustafa Bozbey: Bu kişisel bir konu

Saldırı girişiminin ardından açıklama yapan Başkan Bozbey, olayın kişisel bir mesele olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar maalesef istemediğimiz olaylar. Toplumumuzda bunlardan var. Bu ne mahallemizin sorunu ne başka. Bu kişisel bir konu. Hiç muhtarımız da üzülmesin, mahalle halkımız da üzülmesin. Bunlarla biz her zaman için karşılaşabiliriz. Bunların olabileceğini düşünüyorduk, onun için zaten hizmetlerimizi sizlere eşit biçimde sürdürmenin gayretini bu anlamda yapıyoruz. Bunlar vardır. Toplumumuzda inşallah bunlar yavaş yavaş ayıklanacak. Sizlerin destekleriyle, sizlerin sahiplenmeleriyle birlikte bu tür insanlar toplumda yer bulamayacaklar. Bunları tanıyoruz, bunları biliyoruz. Onun için bunların ne maksatla olduğunu da ne maksatla davranış gösterdiğini de çok iyi biliyoruz. Ama bunlar bizim yanımızda asla yer alamazlar, yer bulamazlar. Böyle insanlardan uzak durduk, uzak durmaya da çalışıyoruz. Çalışacağız da hiç merak etmeyin. Sakın üzülmeyin. Mahallemizin her bireyini seviyoruz biz. Ve Bursa’mızın her bireyini seviyoruz biz. Her bireyine eşit düşünüyoruz. Her bireyin eşit hizmete hakkı olduğunu çok iyi biliyoruz. Her bireyimizin huzurla, güvenle, mutlulukla yarınlara bakmasını istiyoruz. Bursalı hemşehrilerimizi böyle seviyoruz biz. Sadece birinin böyle davranmasıyla başka türlü düşünecek değiliz. Asla da bunu kimse bizden beklemesin. Biz hizmetimize devam edeceğiz.”

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

