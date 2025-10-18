En Son HaberlerGündemTürkiye

Dilan Polat intihara kalkıştı

Test sonuçlarına göre kanında yasaklı madde tespit edilen isimler arasında yer alan fenomen Dilan Polat’ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihara kalkıştığı iddia edildi

Dilan Polat son anda kurtarıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan Dilan Polat‘ın, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihara kalkıştığı iddia edildi. Gazeteci Adem Metan, Dilan Polat’ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne giderek yaşamına son vermek istediğini iddia etti. Dilan Polat’ın eşi Engin Polat tarafından ikna edildiği belirtildi. Adem Metan’ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “Dilan Polat evden intihar etmek amacıyla ayrılıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde atlamak için korkuluklara çıktığı sırada, polis ekipleri ve Engin Polat olay yerine geliyor. Engin Polat’ın ikna çabaları sonucu Dilan Polat köprüden indirilerek kurtarılıyor.”

