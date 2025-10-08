İrem Derici, Simge Sağın ve Dilan Polat gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ünlü isimlere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda şarkıcı İrem Derici, Simge Sağın, Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltına alındı. Soruşturmanın, “uyuşturucu madde kullanımına özendirmek” iddiası üzerine başlatıldığı öğrenildi.

19 ünlü isme gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında İrem Derici, Hadise, Simge Sağın, Berrak Tüzünataç, Kubilay Aka, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Ziynet Sali ve Birce Akalay’ın da bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi. Listede Hadise, Berrak Tüzünataç ve Kubilay Aka gibi tanınmış isimlerin de yer aldığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda, çok sayıda adrese baskın yapıldığı ve bazı dijital materyallere el konulduğu belirtildi.

İrem Derici’nin avukatı: İfade için jandarmaya gidiyoruz

Şarkıcı İrem Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer, müvekkilinin gözaltına alındığını doğrulayarak, “Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir” dedi.

Soruşturma genişliyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadelerinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü’nde alınacağı, ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Savcılık, ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımlarını da incelemeye aldı. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni isimleri kapsayabileceği belirtiliyor.

