Türkiye’den 4 köy “dünyanın en iyi turizm köyleri” arasına girdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü’nün açıkladığı “En İyi Turizm Köyleri 2025” listesinde Türkiye’den dört köyün yer aldığını duyurdu. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla’dan Akyaka, İzmir’den Barbaros, Mardin’den Anıtlı ve Antalya’dan Kale Üçağız köylerinin doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında gösterildiğini belirtti.

“Anadolu’nun zenginliği dünyaya tanıtılıyor”

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla öne çıkan bu köylerimiz, Anadolu’nun zenginliğini dünyaya tanıtıyor. Turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, kültürel mirasımızı koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkeze alan bir güç olarak görüyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkese ve süreci titizlikle yürüten AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.”

52 köy arasına girdiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, BM Turizm Örgütü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “En İyi Turizm Köyleri” girişimi kapsamında 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü.

Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen 270’ten fazla başvuru arasından seçilen köyler; kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi kriterlere göre değerlendirildi.

Tören Çin’de yapıldı

Liste, Çin’in Huzhou kentinde düzenlenen törenle açıklandı. Ayrıca 20 köy, gelecekte “En İyi Turizm Köyü” unvanını alabilmeleri için Yükseltme Programı kapsamına alındı. Yeni listeyle birlikte “En İyi Turizm Köyleri Ağı”na katılan köy sayısı 319’a ulaştı.

BM Turizm Örgütü, programın 6’ncı başvuru döneminin 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacağını duyurdu.

