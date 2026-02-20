İsmail Hacıoğlu itiraf etti

İsmail Hacıoğlu: Madde kullandığım için pişmanım

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu İsmail Hacıoğlu‘nun ifadesi sızdı.

İsmail Hacıoğlu ifadesinde şunları söyledi:

“Daha önce Hollanda’da bulunduğum bir zamanda merakımdan esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu.”

“Maddeyi telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar.”

“Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım.”

“Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım.”

“Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim.”

