Dilan Polat’ta uyuşturucu tespit edildi
Kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 19 isimden 8'inde uyuşturucu tespit edildi
Uyuşturucu 8 kişide tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 8 Ekim’de, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde saç ve kan örnekleri alınan isimlerin test sonuçları belli oldu. Buna göre, örnek alınan 19 isimden 8’inde uyuşturucu tespit edildi. Analizlere ait raporlar ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.
Kan veya saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edilen ünlüler şöyle:
Dilan Polat
Derin Talu
Deren Talu
Berrak Tüzünataç
Birce Akalay
Kubilay Aka
Kaan Yıldırım
Metin Akdülger
Kan veya saç örneğinde ilaç etken maddesi tespit edilen isimler şöyle:
Engin Polat
İrem Derici
Feyza Altun
Ziynet Sali
Kan ve saç örnekleri temiz çıkan isimler ise şöyle:
Duygu Özaslan
Demet Evgar
Mert Yazıcıoğlu
Meriç Aral
Ceren Moray
Hadise Açıkgöz
Özge Özpirinççi