Dilan Polat’ta uyuşturucu tespit edildi

Uyuşturucu 8 kişide tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 8 Ekim’de, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde saç ve kan örnekleri alınan isimlerin test sonuçları belli oldu. Buna göre, örnek alınan 19 isimden 8’inde uyuşturucu tespit edildi. Analizlere ait raporlar ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Kan veya saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edilen ünlüler şöyle:

Dilan Polat

Derin Talu

Deren Talu

Berrak Tüzünataç

Birce Akalay

Kubilay Aka

Kaan Yıldırım

Metin Akdülger

Kan veya saç örneğinde ilaç etken maddesi tespit edilen isimler şöyle:

Engin Polat

İrem Derici

Feyza Altun

Ziynet Sali

Kan ve saç örnekleri temiz çıkan isimler ise şöyle:

Duygu Özaslan

Demet Evgar

Mert Yazıcıoğlu

Meriç Aral

Ceren Moray

Hadise Açıkgöz

Özge Özpirinççi