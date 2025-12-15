Ekrem İmamoğlu ile Enver Aysever arasında sert diyalog

Rüşvet suçlamasıyla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nde gazeteci Enver Aysever’e geçmiş olsun dileğinde bulunmak isterken sert bir tepkiyle karşılaştığı iddia edildi. Sabah Gazetesi’nden Mahmut Övür’ün haberine göre, cezaevinde yaşandığı öne sürülen bu diyalog kısa sürede kamuoyunun gündemine taşındı.

Cezaevinde yaşandığı öne sürülen olay

İddialara göre, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Enver Aysever’in Silivri Cezaevi’ne gelmesinin ardından, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu bir ortamda dikkat çekici bir olay yaşandı.

Ekrem İmamoğlu’nun Enver Aysever’e selam vererek elini uzattığı, ancak Aysever’in bu girişime sert tepki gösterdiği öne sürüldü.

Ekrem İmamoğlu ile Enver Aysever arasında ne yaşandı?

Haberde yer alan iddiaya göre, Aysever’in İmamoğlu’na yönelik kullandığı ifadeler şu şekilde aktarıldı:

Aysever: “Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam…”

İmamoğlu: “Ne biçim konuşuyorsun lan”

Aysever: “O biçim konuşuyorum lan…”

