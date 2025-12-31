İtalya’da 2026 bütçesi onaylandı

İtalya’da 2026 bütçe yasası, geçici bütçe uygulamasına girilmesine yalnızca bir gün kala Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi. Oylamada 216 milletvekili “evet”, 126 milletvekili “hayır” oyu verirken, 3 milletvekili çekimser kaldı. Meclis’te yaşanan gergin görüşmeler ve gece oturumlarının ardından hükümet rahat bir nefes aldı.

Yaklaşık 22 milyar avroluk büyüklüğe sahip bütçe paketi, 973 maddeden oluşuyor ve Meloni hükümetinin dördüncü bütçesi olma özelliğini taşıyor.

Meloni: Zor koşullarda hazırlanmış ciddi bir bütçe

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bütçenin sınırlı kaynaklarla ve karmaşık bir ekonomik ortamda hazırlandığını belirterek, önceliklerin aileler, istihdam, işletmeler ve sağlık sistemi olduğunu vurguladı. Meloni, bütçeyi “sorumlu ve dengeli bir mali manevra” olarak tanımladı.

Giorgetti: Bu bir zengin bütçesi değil

Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti, muhalefetin eleştirilerini reddederek bütçenin özellikle orta ve düşük gelirli çalışanlara odaklandığını savundu. Giorgetti, vergi dilimi kaynaklı kayıpların büyük ölçüde telafi edildiğini ve maaş artışlarını destekleyen sözleşme yenilemelerinin vergiden arındırılmasının “somut kazançlar” sağlayacağını söyledi.

İtalya’da muhalefet tepkili

Ana muhalefetteki Demokrat Parti lideri Elly Schlein, bütçenin hayat pahalılığı ve sağlıkta randevu krizine çözüm sunmadığını belirterek, ulaştırma, eğitim ve sağlıkta kesintilere dikkat çekti. Schlein, bütçeyi “verilen sözlerin tutulmadığı bir düzenleme” olarak nitelendirdi.

Beş Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte, Meclis’te yaşananları “trajikomik” olarak tanımlarken, Italia Viva lideri Matteo Renzi ise bütçenin sağ seçmeni dahi hayal kırıklığına uğrattığını savundu.

Emeklilik ve savunma harcamaları tartışması

Muhalefetin en çok eleştirdiği başlıklardan biri de emeklilik sistemi oldu. Senato’da geri çekilen bazı düzenlemelerin 2026 içinde yeniden gündeme gelebileceği uyarıları yapıldı. Giorgetti ise, kamu maliyesi olumlu seyrederse emeklilik yaşındaki artışın sınırlandırılabileceğini söyledi.

Öte yandan savunma harcamaları da tartışma yarattı. Hükümet, Avrupa Birliği’nin mali disiplin sürecinden çıkılması halinde üç yılda yaklaşık 12 milyar avroluk savunma harcamasını gündeme alabileceğini kabul etti. Muhalefet bu durumu “savaş ekonomisi” olarak tanımlarken, hükümet sağlık ve eğitim bütçelerinin etkilenmeyeceğini savundu.

Tek Meclis eleştirisi ve seçim mesajı

Muhalefet partileri, bütçe yasasının fiilen tek Meclis’te şekillendirilmesini sert biçimde eleştirdi. +Europa lideri Riccardo Magi, parlamentonun işlevsizleştirildiğini savundu. Hükümet ise muhasebe yasasında yapılacak reformlarla daha sağlıklı bir bütçe süreci vaat etti.

Siyasi kulislerde, 2027’ye giden süreçte bu bütçenin son derece kritik seçim bütçesi olacağı görüşü öne çıkıyor.

