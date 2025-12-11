Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever, cezaevine gönderildi

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube kanalında paylaştığı videoda kullandığı ifadelerin ardından gözaltına alınmıştı. Aysever, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aysever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Sözcü’ye verdiği röportajda kullandığı “Ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettim” ifadelerine tepki göstermiş ve “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” ifadelerini kullanmıştı.

Aysever, sosyal medyada hedef gösterilmesi üzerine sözlerinin çarpıtıldığını belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

“Her zaman olduğu gibi sözlerimi çarpıtmışlar! Hasan İmamoğlu’nun sözlerini yorumladım. Sağcılar diye yaptığım tarif; devletin malına çökenler, doğayı katledenler, sahte dinciler, milliyetçiliği kullananlar, ihaleci zenginler gibi tiplerdi. Solcu diye tarif ettiklerim; yurdunu, insanları, hayvanları seven ve koruyanlar, eşit, adil, özgür dünya isteyenler, dedim. Yani; gerçek dindarlar da, samimi yurt severler de buna dahildir, dedim. Bir akıl yürütme ile örnek verdim. Maalesef yayını izlemeden yine hedef göstermişler. Şaşırdım mı? Hayır!”