Erden Timur’la ilgili incelemenin ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticisi Erden Timur ile ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporun ayrıntıları kamuoyuna yansıdı. İddialara göre raporda, Timur’un yönetim kurulu başkanı olduğu NEF İnşaat’a yönelik bazı para hareketleri mercek altına alındı.

93 kişinin para transferi var

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, MASAK tarafından yapılan incelemelerde NEF İnşaat’ın, kamuoyunda “bahis baronu” olarak anılan Veysel Şahin’e atfedilen kara para aklama yöntemlerinde gayrimenkul alım-satımı yoluyla kullanıldığı öne sürüldü. Raporda, yasa dışı bahis ve kumar soruşturmalarında adı geçen toplam 93 kişinin NEF İnşaat’a yönelik para transferlerinin tespit edildiği iddia edildi.

Eyüp Ur üzerinden para trafiği iddiası

Haberde yer alan bilgilere göre, MASAK incelemelerinde Eyüp Ur isimli kişi üzerinden Veysel Şahin’le bağlantılı şüpheli para hareketleri tespit edildi. Geliri ve SGK kaydı bulunmadığı belirtilen Ur’un, Şahin adına ilişkili kişi ve şirketlere para transferleri yaptığı, bu alıcılar arasında NEF İnşaat’ın da bulunduğu kaydedildi.

Rapora yansıyan iddialara göre, Eyüp Ur’un banka hesabından 8 Haziran 2015 ile 4 Ağustos 2016 tarihleri arasında NEF İnşaat’a 18 ayrı işlemde toplam 7 milyon 541 bin 792 lira gönderildiği, işlem açıklamalarında ise “NEF 13 Merter – 24 adet” ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Sponsorluk dönemiyle aynı tarihler

Söz konusu para transferlerinin gerçekleştiği dönemde NEF İnşaat’ın 2016-2017 sezonundan itibaren 2021 yılına kadar Galatasaray Spor Kulübü’ne sponsor olduğu, 2021 yılında ise Erden Timur’un kulüpte başkan vekilliği görevine getirildiği bilgisi raporda yer aldı.

Ayrıca Eyüp Ur’un, Veysel Şahin’le para ilişkisi bulunan 24 farklı kişiyle daha para transferi yaptığı, Şahin’in çalışanı olduğu belirtilen Hakan Canbay adına da NEF İnşaat’a daire bedeli gönderildiği iddia edildi.

Milyarlık para hareketleri iddiası

MASAK raporuna dayandırılan incelemelerde, Erden Timur’un 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasındaki işlemler hariç tutulduğunda;

44 bin 273 işlemde toplam 9 milyar 279 milyon 562 bin lira para aldığı, 13 bin 195 işlemde ise 9 milyar 283 milyon 185 bin lira para gönderdiği öne sürüldü.

Ayrıca Timur’un, Yazıcı Sarraf ve Kuyum adlı firmadan 16 Ağustos 2023 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 31 işlemde 245 milyon 51 bin lira aldığı, aynı firmaya 19 Temmuz 2023 – 10 Ekim 2025 tarihleri arasında ise 71 işlemde 1 milyar 25 milyon 277 bin lira gönderdiği iddia edildi.

Erden Timur’un emniyet ifadesi

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, adliyeye sevk edilen Erden Timur’un emniyet ifadesini X hesabından paylaştı. Paylaşımda yer alan ifade aynen şu şekilde: