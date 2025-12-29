Erden Timur’la ilgili incelemenin ayrıntıları ortaya çıktı
Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur’un şirketi NEF İnşaat’ın, MASAK tarafından hazırlanan raporda şüpheli para hareketleri kapsamında incelendiği ileri sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticisi Erden Timur ile ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporun ayrıntıları kamuoyuna yansıdı. İddialara göre raporda, Timur’un yönetim kurulu başkanı olduğu NEF İnşaat’a yönelik bazı para hareketleri mercek altına alındı.
93 kişinin para transferi var
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, MASAK tarafından yapılan incelemelerde NEF İnşaat’ın, kamuoyunda “bahis baronu” olarak anılan Veysel Şahin’e atfedilen kara para aklama yöntemlerinde gayrimenkul alım-satımı yoluyla kullanıldığı öne sürüldü. Raporda, yasa dışı bahis ve kumar soruşturmalarında adı geçen toplam 93 kişinin NEF İnşaat’a yönelik para transferlerinin tespit edildiği iddia edildi.
Eyüp Ur üzerinden para trafiği iddiası
Haberde yer alan bilgilere göre, MASAK incelemelerinde Eyüp Ur isimli kişi üzerinden Veysel Şahin’le bağlantılı şüpheli para hareketleri tespit edildi. Geliri ve SGK kaydı bulunmadığı belirtilen Ur’un, Şahin adına ilişkili kişi ve şirketlere para transferleri yaptığı, bu alıcılar arasında NEF İnşaat’ın da bulunduğu kaydedildi.
Rapora yansıyan iddialara göre, Eyüp Ur’un banka hesabından 8 Haziran 2015 ile 4 Ağustos 2016 tarihleri arasında NEF İnşaat’a 18 ayrı işlemde toplam 7 milyon 541 bin 792 lira gönderildiği, işlem açıklamalarında ise “NEF 13 Merter – 24 adet” ifadesinin yer aldığı belirtildi.
Sponsorluk dönemiyle aynı tarihler
Söz konusu para transferlerinin gerçekleştiği dönemde NEF İnşaat’ın 2016-2017 sezonundan itibaren 2021 yılına kadar Galatasaray Spor Kulübü’ne sponsor olduğu, 2021 yılında ise Erden Timur’un kulüpte başkan vekilliği görevine getirildiği bilgisi raporda yer aldı.
Ayrıca Eyüp Ur’un, Veysel Şahin’le para ilişkisi bulunan 24 farklı kişiyle daha para transferi yaptığı, Şahin’in çalışanı olduğu belirtilen Hakan Canbay adına da NEF İnşaat’a daire bedeli gönderildiği iddia edildi.
Milyarlık para hareketleri iddiası
MASAK raporuna dayandırılan incelemelerde, Erden Timur’un 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasındaki işlemler hariç tutulduğunda;
44 bin 273 işlemde toplam 9 milyar 279 milyon 562 bin lira para aldığı, 13 bin 195 işlemde ise 9 milyar 283 milyon 185 bin lira para gönderdiği öne sürüldü.
Ayrıca Timur’un, Yazıcı Sarraf ve Kuyum adlı firmadan 16 Ağustos 2023 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 31 işlemde 245 milyon 51 bin lira aldığı, aynı firmaya 19 Temmuz 2023 – 10 Ekim 2025 tarihleri arasında ise 71 işlemde 1 milyar 25 milyon 277 bin lira gönderdiği iddia edildi.
Erden Timur’un emniyet ifadesi
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, adliyeye sevk edilen Erden Timur’un emniyet ifadesini X hesabından paylaştı. Paylaşımda yer alan ifade aynen şu şekilde:
- Veysel ŞAHİN isimli şahıs, 2014 yılında 22 adet, 2015 yılında ise Davutpaşa/Zeytinburnu mevkiindeki Nef 13 projesinden 2 adet olmak üzere toplam 24 adet, her biri 57’şer metrekarelik gayrimenkul satın almıştır. Bu gayrimenkuller 26 ay taksitle alınmıştır.
- Bu projeden o dönemde yaklaşık 1.000 daire sattık. Veysel ŞAHİN isimli şahsa yapılan satışlar da bu şekilde, ilgili satış yetkililerinin imzası ile gerçekleştirilmiştir. Kaldı ki 2014 ve 2015 yıllarında açık kaynaklarda Veysel ŞAHİN hakkında yasa dışı bahis veya başka bir suça ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır. Kendisiyle ilgili suçlamalar kamuoyuna 2017 yılından sonra yansımıştır.
- Bahse konu Veysel ŞAHİN isimli şahsın satın almış olduğu 24 daire, BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret adına kayıtlıdır. Satış vaadi sözleşmesi yapılan bu dairelerin tapu devri yapılmamıştır. Bunun nedeni, Veysel ŞAHİN hakkında adli tahkikat yürütüldüğü bilgisinin 2017 yılında tarafımıza İstanbul Emniyeti tarafından sözlü olarak bildirilmiş olmasıdır. Biz de o günden şirketi devrettiğimiz Mayıs 2023 tarihine kadar tapuları devretmedik. Şirketi devrederken de devralanlara bu durumu bildirdik.
- Bildiğimiz kadarıyla tapular hâlen devredilmemiştir. Emniyet tarafından yapılan sözlü bilgilendirme uyarınca ciddi bir tazminat yükümlülüğü riski taşımamıza rağmen, yaklaşık 6 yıl boyunca, şirketi devredene kadar tapuları devretmedik. Tapu kayıtlarında görülecek bu husus, talep edildiğinde açıkça görülecektir. Bu konuya ilişkin tüm belgeleri ve sözleşme örneklerini avukatlarım ayrıca savcılığa sunacaktır.
- Bazı günlerde günde 100–150 daire sattığımız projelerimizin de bulunduğu bir dönemden bahsediyoruz. Aynı projeden, aynı dönemde, toplu satış olarak bu alımdan daha fazla sayıda gayrimenkulün tek seferde satıldığı işlemler de olmuştur. Bu konuya ilişkin gerekli belgeler de avukatlarım tarafından dosyaya sunulacaktır.
- Ekonomik konjonktürün bu dönemden daha kötü olduğu ileriki yıllarda bile iki günde 490’ın üzerinde daire satan bir firma olarak, kimin satın alma yaptığına dair şahsen bilgi sahibi olmam mümkün değildir. Bu rakamlarla ilgili noter belgeleri de avukatlarım tarafından dosyaya sunulacaktır.
- Benim ve şirketimin, yapılan satışlarda alıcılar hakkında araştırma yapma gibi bir yasal zorunluluğu olmadığı gibi, sabıka kaydı isteme gibi bir imkânı da bulunmamaktadır. Ayrıca bu satışların yapıldığı dönemde, satın alımlara taraf olan BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Şirketi’nin %62,5 hissesi Timur Gayrimenkul A.Ş.’ye, kalan %37,5 hissesi ise Nezih BARUT isimli şahsa aitti.
- Satış vaadi sözleşmelerine taraf olan şirketin hesapları, Nezih BARUT’un şirketlerinin çalıştığı banka şubesinde açılmıştır. Yine şirketin mali müşavirliği, Nezih BARUT’un geçmişten beri çalıştığı mali müşavirler tarafından yürütülmüştür.