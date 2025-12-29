Trump ve Zelenskiy’den barış mesajı: Büyük ilerleme kaydettik

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida’daki Mar-a-Lago’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Trump, görüşmenin “çok iyi” geçtiğini vurgulayarak, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük savaşlardan birini sona erdirmek için büyük ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Trump: Savaşı bitirmeye çok yakınız

Trump, görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, “Bazıları yüzde 95’ini hallettik diyebilir. Yüzde kaç olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik. Olup olmayacağını göreceğiz ama çok yakınız. Kimse bunun mümkün olabileceğini düşünmezdi” dedi.

20 maddelik plan masada

Trump, 20 maddelik barış anlaşmasının tüm detaylarının ele alındığını belirterek, Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in de yer aldığı bir çalışma grubu kurulacağını açıkladı. Bu grubun öncelikle Ukrayna tarafıyla son detayları görüşeceğini, sürecin olumlu ilerlemesi halinde birkaç hafta içinde barış planının geri kalan bölümlerinin sonuçlandırılabileceğini söyledi. Trump, ardından Rusya ile görüşmelere başlanacağını da ifade etti.

Üçlü görüşmeye açık mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenskiy ile birlikte üçlü bir görüşmeye de açık olduğunu dile getiren Trump, “Putin ile görüşmemde onu bu konuda oldukça ilgili gördüm. O da barışın olduğunu görmek istiyor, ona inanıyorum” diye konuştu.

Avrupa güvenlik garantilerinde rol alacak

Trump, Avrupalı liderlerle Washington’da ya da başka bir yerde yakın zamanda bir görüşme planlandığını belirterek, Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerinde Avrupa ülkelerinin ana rolü üstleneceğini söyledi.

Zelenskiy: Yüzde 90 mutabakat sağlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Trump’la yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, barış planının yüzde 90’ı üzerinde mutabakata varıldığını açıkladı. Zelenskiy, “20 maddelik bir barış planımız var. ABD ve Ukrayna güvenlik garantileri yüzde 100 oranında kabul edildi. ABD, Avrupa ve Ukrayna’nın güvenlik garantileri ise neredeyse tamamen uzlaşıya bağlandı” dedi.

Yeni toplantı planı

Zelenskiy, Avrupalı liderlerle yapılan telefon görüşmelerinin de verimli geçtiğini belirterek, heyetlerin önümüzdeki haftalarda tüm başlıkları sonuçlandırmak üzere bir araya geleceğini söyledi. Ocak ayında Washington’da, Avrupalı liderlerin ve Ukrayna heyetinin katılımıyla yeni bir toplantıya ev sahipliği yapılması konusunda da mutabık kalındığını ifade etti.

