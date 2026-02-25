Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe’de

Çağrı Hakan Balta’da Fenerbahçe’den çalım

Fenerbahçe, Galatasaray’dan Çağrı Hakan Balta‘yı kadrosuna kattı.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 22 gol kaydettiği U-19 Ligi’nde gol kralı olan genç yetenek, Fenerbahçe’nin bugünkü antrenmanında ilk kez boy gösterdi.

17 yaşındaki Çağrı Hakan bir dönem Galatasaray’da forma giyen Hakan Balta’nın da oğlu.

Genç santrfor, sözleşme yenileme konusunda anlaşmazlığa düşülmesinin ardından takımdan ayrılma kararı almıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, “Çağrı Balta’nın burada olmasından dolayı memnunuz. Zor bir süreçti sanırım. Ben dahil değildim. Büyük bir yetenek. Bana sordular, ‘A takıma katkı verebilir mi?’ diye. Onunla konuştum, ilk izlenimim pozitifti” dedi.

Çağrı Hakan’ın teknik değerlendirmesi şöyle

Skor Katkısının Ötesinde Oyun Davranışı

Beklenenin aksine sadece kendi gol istatistiklerini düşünen bir oyuncu değil. Tam tersine, arkadaşlarına pozisyon hazırlamak konusunda hem istekli hem de yetenekli. İzlediğim maçların büyük kısmında -kesitlerde de mevcut- pas opsiyonu yaratmaya, alan açmaya ve doğru zamanda doğru pası vermeye çalışan bir oyuncu profili çiziyor.

Bitiricilik ve Soğukkanlılık

Çağrı Hakan Balta’nın gol sezgisi güçlü, ama henüz tam anlamıyla olgunlaşmamış. Karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda bazen doğru vuruşu seçse de, topla buluşma zamanlaması geliştirmesi gereken bir alan olarak öne çıkıyor. Doğru zamanda doğru yerde olmayı zaten başarıyor; bu becerisini, son vuruşta kararlılık ve netlik ile birleştirdiğinde gol sayısını çok daha yukarı taşıyabilecek potansiyelde.

Fiziksel Dayanıklılık ve Temas Oyunu

Çağrı, oynadığı grubun yaş ortalamasından iki yaş küçük olmasına rağmen fiziksel mücadelelerde geri adım atmıyor. Aksine, temas anlarında ayakta kalan, pozisyonunu koruyan ve direnciyle dikkat çeken bir profil çiziyor. Yaş farkı fiziksel eksiklik gibi görünse de, onun için bir dezavantaj oluşturmuyor. Vücut dengesini iyi kullanıyor, kolay devrilen bir oyuncu değil. Bu özelliği, ilerleyen yaş kategorilerinde de onu bir adım öne çıkarabilecek bir avantaj sunuyor.

Peki Sonuç?

Evet, soyadı güçlü. Ama sahadaki varlığı soyadını taşımanın çok ötesinde. Çağrı Hakan Balta, istatistik peşinde koşan bir tabela oyuncusu değil; oyun aklıyla, takım katkısıyla ve gelişime açık yönleriyle dikkat çeken bir potansiyel.

Bugün hâlâ yolun başında. Ancak bu yol, doğru adımlarla yürünürse “torpil” tartışmalarını boşa çıkaracak kadar sağlam görünüyor..

Çağrı Hakan, Fenerbahçe antrenmanında – Video