Galatasaray limitte açık ara önde

Galatasaray 12, Fenerbahçe 6 milyar, Beşiktaş 5.8 milyar

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 2025/26 ara transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı.

Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII’de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

Galatasaray 12 milyar 867 milyon 502 bin 920 TL

Fenerbahçe 6 milyar 222 milyon 490 bin 850 TL

Samsunspor 1 milyar 158 milyon 349 bin 910 TL

Beşiktaş 5 milyar 830 milyon 441 bin 031 TL

Başakşehir FK 1 milyar 311 milyon 498 bin 136 TL

Eyüpspor 546 milyon 610 bin 657 TL

Trabzonspor 7 milyar 856 milyon 638 bin 973 TL

Göztepe 1 milyar 024 milyon 722 bin 968 TL

Çaykur Rizespor ? 1 milyar 681 milyon 565 bin 046 TL

Kasımpaşa 854 milyon 081 bin 885 TL

Konyaspor 1 milyar 419 milyon 901 bin 133 TL

Alanyaspor 935 milyon 098 bin 664 TL

Kayserispor940 milyon 370 bin 334 TL

Gaziantep FK 712 milyon 535 bin 047 TL

Antalyaspor 893 milyon 386 bin 306 TL

Kocaelispor 1 milyar 077 milyon 536 bin TL

Gençlerbirliği 967 milyon 005 bin 265 TL

Fatih Karagümrük 855 milyon 315 bin 497 TL

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00’e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.