Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi Parti Kuruluşunu açıklayacak

Nihat Genç, Veryansın TV’de Erzincan İliç‘te, İstanbul, İzmir ve Erzincan’daki arkadaşlarıyla birlikte Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi’nin parti ilanını yapacaklarını ve bu günün hayatının en mutlu günü olduğunu ifade etti.

Bu, milli istiklalimize kılçıksız ve tertemiz bir gençlik hareketiyle ilk defa sahip çıkılacağını vurguladı.

Nihat Genç Veryansın Programında yaptığı açıklamada:

Saf Anadolu’nun temiz çocukları olarak yola çıkacaklarını ve büyük siyasi tecrübeleri göz önünde bulundurarak parti kurmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Ne istemediklerini, neye karşı olduklarını, kirlilik ve zehirlenmeye karşı duruşlarını tane tane incelediklerini ve milliyetçi vatansever hareketin, milli bir gençlik için milli istiklalimizi savunacak bir hareket olarak yola çıktığını belirtti.

Vatan savunmasını İliç’ten başlatıyoruz | Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi

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Nihat Genç Kimdir?

Nihat Genç, 1956’da Trabzon’da doğdu. İlköğrenimini Meryem Mehmet Kayhan İlkokulu’nda tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini Trabzon Ticaret Lisesi’nde aldı ve 1974 yılında mezun oldu.

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne kaydoldu ancak siyasi olaylar sebebiyle bu okullardan ayrıldı.

Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu’ndan 1983 yılında mezun oldu ve ardından Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi’nde ve Kültür Bakanlığı’nda toplam dokuz yıl memuriyet yaptı.

Gençlik yıllarında gazete ve dergilerde teknik eleman olarak çalıştı. Bağımsız ve Kırmızı-Beyaz gibi siyasi dergilerde yazıları yayımlandı. Akşam gazetesinde kısa bir süre köşe yazıları yazdıktan sonra aynı gazetenin yazarı Engin Ardıç’ın eleştirileri üzerine ayrıldı. 2008 yılında Leman dergisine geri döndü ve ardından Aydınlık dergisinde makaleler yazmaya başladı. “Bir Soru – Bir Cevap” adlı köşesinde güncel konuları değerlendiriyordu.

Sky Türk adlı televizyon kanalında Serdar Akinan ile “Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok” adında bir program yaptıktan sonra Avrasya TV’de Lale Şıvgın ile “Nihat Genç ile Veryansın” programını başlattı.

2019 yılında Odatv’den ayrılarak YouTube’da Veryansın TV isimli haber sitesini kurdu. Bu platformda gündeme dair programlar yapmakta ve olayları yorumlamaktadır.

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen “İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri” konulu konferansı eleştiren bir yazı yazması sebebiyle İletişim Yayınları, Nihat Genç ile ilişkilerini kesme kararı almıştır. Bunun üzerine yazar, kitaplarını başka yayın evlerinden çıkarmaya başlamıştır.

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