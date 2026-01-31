Güllü dosyasında yeni detaylar

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve “Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Olayın, ilk gün yapılan polis ve bilirkişi incelemelerinin ardından cinayet olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olay günü evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun, daha fazla somut delil elde edilebilmesi amacıyla gözaltına alınmadan teknik ve fiziki takibe alındığı belirtildi.

Müşteki ve tanık olarak dinlendiler

Soruşturma sürecinde Tuğyan Ülkem Gülter’in üç kez müşteki olarak ifadesinin alındığı, Sultan Nur Ulu’nun ise tanık sıfatıyla dinlendiği kaydedildi. İfadelerdeki çelişkiler ve elde edilen bulguların ardından iki isim hakkında adli işlem başlatıldı.

Tutuklama ve ev hapsi kararı

Yapılan işlemler sonrası Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Bilirkişi raporu dosyada

Bilirkişi incelemesinde, Güllü’nün pencere kenarında bulunduğu sırada arkadan itilerek aşağı düştüğü yönünde tespit yapıldı. Sanatçının sol arka baldırında oluşan morluğun ise olay sırasında pencere pervazına çarpması sonucu meydana geldiği bilgisi dosyaya girdi. Otopside boğuşma izine rastlanmadığı belirtildi.

Güllü soruşturması sürüyor

Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği, dosyadaki delillerin genişletildiği öğrenildi.

