Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, belediye binasında arama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mutlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın detaylarına ilişkin açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.