En Son Haberler

Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu

CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

NationalTurk FR13/09/2025
5 Bir dakikadan az
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah operasyon düzenlendi.
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah operasyon düzenlendi.
WTS ile Ayın Fırsatları

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, belediye binasında arama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mutlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın detaylarına ilişkin açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

Bağlantılar
NationalTurk FR13/09/2025
5 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu