Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung Türkiye’ye geliyor

Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklık, yeni bir üst düzey temasla güçleniyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung’un 24-25 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye’ye devlet ziyareti yapacağını duyurdu. Ziyaret, iki ülke arasında Kore Savaşı’ndan bu yana süregelen dostluğun yeni bir ivme kazanacağı kritik bir diplomatik buluşma niteliği taşıyor.

Türkiye ile Güney Kore lişkilerinde yeni dönem

Duran, yaptığı açıklamada ziyaretin devlet başkanı düzeyinde gerçekleşecek olmasının önemine dikkat çekti. Türkiye-Samsung ortaklıkları, savunma sanayi iş birlikleri ve Kore yatırımlarının artışı gibi konuların görüşmelerde masada olması bekleniyor.

Gündemde stratejik başlıklar

24 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak görüşmelerde enerji, savunma, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini derinleştirecek adımlar ele alınacak. Ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Yeni anlaşmalar yolda

Ziyaret kapsamında Türkiye ile Güney Kore arasındaki iş birliğinin hukuki temelini güçlendirecek çeşitli anlaşmaların da imzalanması planlanıyor. Bu görüşmelerle birlikte, iki ülke arasında özellikle teknoloji ve savunma alanlarında yeni ortak projelerin öne çıkması bekleniyor.

