TÜRSAB seçimlerinde dengeleri değiştiren ittifak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) 26’ncı Olağan Genel Kurulu yaklaşırken yarışın kaderini değiştirecek önemli bir gelişme yaşandı. Başkan adayları Aylin Özsavaş ve Mehmet Nezih Hacıalioğlu, İstanbul’da düzenledikleri toplantı ile tek liste üzerinde uzlaştıklarını duyurdu. İki isim, TÜRSAB’ın yıllardır tartışılan yönetim yapısını yenilemeyi, üyelerin sesini merkeze alan bir anlayışla çalışmayı ve kurumu yeniden sektörün güçlü temsilcisi haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

TÜRSAB’da yeni bir sayfa açma hedefi

Mehmet Nezih Hacıalioğlu, yapılan birlikteliği “uzun süredir ihtiyaç duyulan bir dönüşüm adımı” olarak tanımladı. Sektörde karşılık bulan projeler üzerinde buluştuklarını söyleyen Hacıalioğlu, “Bu yolculuğa koltuk için değil, TÜRSAB’ı güçlendirmek için çıktık” ifadelerini kullandı.

Üye merkezli yönetim modeli

Hacıalioğlu, son yıllarda artan memnuniyetsizliğe dikkat çekerek şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı kuracaklarını belirtti. Tabanın ihtiyaçlarını esas aldıklarını vurgulayan Hacıalioğlu, seçim sürecinde yanlış bilgilendirme girişimlerine karşı üyeleri sağduyulu olmaya çağırdı.

Aylin Özsavaş: Sektörün sorunlarına artık seyirci değiliz

Aylin Özsavaş, ortak liste kararının kendileri için bir sorumluluk olduğunu belirterek, TÜRSAB’ın mevcut yönetim döneminde sorunlarının büyüdüğünü ifade etti. Uzun yıllardır sahada çalışan bir isim olarak üyelerin karşılaştığı problemlere hâkim olduklarını söyleyen Özsavaş, “Yeni TÜRSAB, üyelerinin yanında olan, çözüm üreten ve sahaya dokunan bir yapı olacak” dedi.

Geniş katılımlı, güçlü yönetim kadrosu

İki aday, oluşturdukları listenin farklı bölgelerden ve uzmanlık alanlarından temsilcilerle güçlendirildiğini belirterek, TÜRSAB’ın kapsayıcı bir yapıya kavuşacağını dile getirdi. Özsavaş, “Sorumluluğumuz büyük ama kararlıyız. Birlikte hareket ederek 30 yıllık yapıyı değiştireceğiz” diye konuştu.

