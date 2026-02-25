Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze ve özgürlük vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Emek Sofrası Buluşması” iftar programında yaptığı konuşmada dış politikadan iç siyasete kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Gazze’de süren saldırılara dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin hak ve özgürlükler konusundaki yaklaşımını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ekim’de sağlanan ateşkese rağmen İsrail hükümetinin Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik saldırılarını artırarak sürdürdüğünü söyledi. Yıkıntılar arasında, zor şartlar altında iftar yapan Gazzelilerin direnişine değinen Erdoğan, “Zalime boyun eğmeyen Gazzeli kardeşlerimiz imanlarıyla tüm Müslümanlara örnek oluyor.” ifadelerini kullandı.

“Hezeyanlara gülüp geçiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisine de değinerek, Türkiye’nin son 23 yılda yaşadığı değişimi hazmedemeyen kesimlerin açıklamalarını eleştirdi. Bu çevreleri “zihnen ve fikren fosilleşmiş” olarak nitelendiren Erdoğan, söz konusu tepkileri “hezeyan” olarak değerlendirdiğini belirtti.

“Aynı hassasiyetle devam edeceğiz”

Konuşmasının sonunda hak ve özgürlükler konusuna vurgu yapan Erdoğan, “Biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz.” dedi.

