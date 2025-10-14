A Milli Futbol takımı eze eze!

A Milli Futbol Takımı işi çabuk bitirdi

2026 Dünya Kupası Finalleri’ne katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan deplasmanında 6-1 kazanmasının ardından Gürcistan’ı da 4-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar, 14. dakikada öne geçti. Abdülkerim Bardakçı’nın uzun pasında Kenan Yıldız, ileri çıkan kaleci Mamardashvili’nin üzerinden aşırtma vuruşla golü attı. 22’de Hakan Çalhanoğlu’nun kornerinde Merih Demiral kafayla farkı ikiye yükseltti. 35’te Yunus Akgün, savunmanın çizgi üzerinde karşıladığı topu tamamladı. 52’de Hakan Çalhanoğlu’nun asistinde Merih Demiral kendisinin iki, milli takımımızın dördüncü golünü attı. 61’de Giorgi Kochorashvili, Gürcistan adına fileleri sarstı. Milli takımımızın yer aldığı E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan’ı Mikel Merino (2), kendi kalesine Chernev ve penaltıdan Mikel Oyarzabal’ın golleriyle 4-0 yendi ve 4’te 4 yaptı.

4-1

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN

STAT: TURKA Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Artene Ovidiu, Catalin Popa (VAR) (Romanya)

GOLLER: Kenan Yıldız (Dk. 15), Merih Demiral (Dk. 22 ve 52), Yunus Akgün (Dk. 35) / Giorgi Kochorashvili (Dk. 64)

SARI KARTLAR: Kerem Aktürkoğlu / Kochorashvili

TÜRKİYE: Uğurcan – Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Eren – Hakan Çalhanoğlu (Dk. 77 Salih Özcan), İsmail Yüksek – Yunus Akgün (Dk. 68 Barış Alper), Arda Güler (Dk. 68 Orkun Kökçü), Kenan Yıldız (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu) – Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Oğuz Aydın)

GÜRCİSTAN: Mamardashvili – Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Gocholesihvili – Kochorashvili, Kiteishvili (Dk. 64 Gagnidze), Mekvabishvili – Daviatshvili (Dk. 71 Lobzhandize), Mikautdze (Dk. 46 Zivzivadze), Kvaratskhelia