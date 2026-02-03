Epstein dosyası Türkiye’ye sıçradı! Soruşturma başlatıldı

Çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein’e ilişkin milyonlarca belgenin kamuoyuna açıklanmasının ardından Türkiye’de de adli süreç başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan belge setinde Türkiye’ye dair iddialar bulunması üzerine resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık Epstein belgelerini incelemeye aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turhan Çömez’in 22 Aralık 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dile getirdiği iddiaları ihbar kabul ederek dosya açtı.

DW Türkçe’nin haberine göre, başsavcılık ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yaklaşık üç milyon sayfalık belge setinde yer alan Türkiye bağlantılı bölümleri mercek altına aldı. İncelemede, Epstein dosyasında adı geçen şüpheliler ve olası Türkiye uzantılarıyla ilgili deliller araştırılıyor.

Turhan Çömez’in paylaşımı dosyaya girdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, X platformundaki paylaşımında Epstein dosyasında yer aldığı iddia edilen Türkiye bağlantılarını “korkunç bir insanlık suçu” olarak nitelendirmişti. Çömez’in paylaşımı şöyle: “Amerikan Adalet Bakanlığı Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı. Bu belgelerde Türkiye’den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu. Yıllar önce küresel çocuk istismarı çeteleri ile ilgili bir dosyayı zamanın İçişleri Bakanı Sayın Aksu’ya vermiştim ve bazı suçlular yakalanmıştı. Ortaya çıkan belgelerde Türkiye’yi ilgilendiren çok önemli detaylar var; Epstein’in özel uçağı Türkiye’ye 9 kez gitti. Türkiye’den küçük kız çocukları da adaya götürüldü, İngilizce bilmedikleri için zorluk çektiler. Epstein Rusya’daki aracı bankalarla Türkiye’ye milyonlarca dolar para yolladı, bu paraların kız çocuklarını kaçıranlara gönderildiği tahmin ediliyor! İfşa olan bu korkunç belgelere rağmen savcılar neden resen bir soruşturma başlatmaz? Bu korkunç şebekenin Türkiye faaliyetleri mutlaka mercek altına alınmalı!”

Siyaset ve yargı süreci eş zamanlı ilerliyor

Başsavcılığın soruşturma başlatmasıyla birlikte, Epstein dosyasında Türkiye’den mağdur çocuklar bulunup bulunmadığı, iddialarda geçen uçuşlar, para transferleri ve olası kişi bağlantılarının resmi olarak araştırılacağı belirtiliyor.

Soruşturmanın, ABD Adalet Bakanlığı’nın paylaştığı belgelerle sınırlı kalmayacağı, Türkiye’deki olası bağlantılara dair yeni bilgi ve belgelerin de toplanacağı ifade ediliyor.

