Kasım ayı enflasyonu açıklandı

Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda %0,87 artarken, yıllık enflasyon %31,07 seviyesinde gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon, son dört yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Aylık rakamlarda ise gıda grubundaki düşüş dikkat çekerken, konut ve ulaştırma kalemlerinde yükseliş görüldü.

TÜFE’de yıllık artış %31,07’ye geriledi

Kasım ayında TÜFE’deki değişim bir önceki aya kıyasla %0,87, bir önceki yılın aralık ayına göre %29,74 artış oldu. 12 aylık ortalamalara bakıldığında tüketici fiyatlarında yıllık artış %35,91 olarak kaydedildi.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış %27,44 olurken, ulaştırmada %29,23, konut grubunda ise %49,92’lik artış gerçekleşti. Yıllık en yüksek artış ise %66,17 ile eğitim grubunda görüldü.

Gıda fiyatlarında aylık düşüş yaşandı

Aylık bazda en dikkat çekici hareket gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşandı. Bu grupta fiyatlar kasımda %0,69 gerilerken, konut grubunda %1,70, ulaştırmada %1,78 artış kaydedildi. Aylık en yüksek artış ise %3,33 ile eğlence ve kültür grubunda gerçekleşti.

143 başlığın 108’inde fiyatlar arttı

Kasım ayı itibarıyla kapsanan 143 temel başlıktan 28’inde düşüş, 7’sinde değişim olmazken, 108 başlıkta artış görüldü. Giyim ve ayakkabı yıllık bazda en az artış gösteren grup olurken, eğitim hem yıllık hem aylık bazda en yüksek yükselişi gösteren kalemlerden biri oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde yıllık artış %32,17

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içki, tütün ve altın hariç TÜFE’de yıllık artış %32,17’ye ulaştı. Aylık artış ise %1,27 olarak gerçekleşti. Mevsimlik ürünler hariç TÜFE göstergesi yıllık bazda %34,19 artarak en yüksek yükselişi kaydetti.

Yİ-ÜFE yıllık %27,23 arttı

Üretici fiyatlarında da artış devam etti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kasımda aylık %0,84; yıllık %27,23 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektöründe yıllık artış madencilikte %32,60, imalatta %27,04, elektrik–gaz dağıtımında %24,92, su temininde %57,62 oldu.

Ana sanayi gruplarında artış sürüyor

Ara malı fiyatları yıllık bazda %23,09 artarken; dayanıklı tüketim mallarında %33,17, dayanıksız tüketim mallarında %31,65 yükseliş kaydedildi. Sermaye malı fiyatları %28,44 artarken enerji grubunda artış %27,40 oldu.

Kira artış oranı %35,91 oldu

Kasım verilerinin açıklanmasıyla, aralık ayında uygulanacak kira artış oranı da belli oldu. 12 aylık ortalamalara göre kira artışı %35,91 olarak hesaplandı.

