Hakan Fidan: “Çifte standart, dünyadaki sistemin iflas ettiğini gösteriyor.”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 18 Kasım 2023 tarihinde Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına, nükleer silah kullanma tehdidine ve bunun durdurulması için harcanan uluslararası çabalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Fidan, İsrail’in Gazze’de nükleer silah kullanma tehdidiyle ilgili, “İsrail’in nükleer silahlarının yayılma anlaşmasına taraf olmamasını kullanarak kendi nükleer kabiliyetini geliştirdiğini görüyoruz ve bu konuda da Amerika’dan, Avrupa’dan büyük destek aldığını da biliyoruz yani bu bir sır değil” ifadelerini kullandı.

“dünyanın çıkarına olan bir durum değildir”

Ayrıca İsrail’in nükleer silah sahibi olmasının bölge ve dünya için büyük tehdit olduğuna dikkat çeken Fidan, “İsrail’in nükleer silah sahibi olmaya devam etmesi, nükleer silahla ilgili yarışı artıracaktır. Bu, bölgenin ve dünyanın çıkarına olan bir durum değildir” dedi.

“Bölge nükleer silahlardan arındırılmalı”

Fidan, bölgede barış ve huzurun hakim olması için nükleer silahlardan arındırılması gerektiğinin altını çizerek, “Bölge ya tamamen nükleer silahlardan arındırılmalı ya da diğer ülkeler de bu konuda kendilerini daha güvende hissetmek için adım atmak zorunda kalacaklar, buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bu, bizim önümüzde duran ve muhakkak çözmemiz gereken önemli stratejik konulardan biri ve bu konuda çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Hakan Fidan ayrıca “Gazze’deki nüfusun tehcir suretiyle başka yerlere gönderilmesini kesinlikle kabul etmediğimizi Blinken’a söyledik.” dedi

Hakan Fidan’dan Blinken’e: İsrailliler öldürüldüğü zaman nasıl tepki gösteriyorsanız, Filistinliler öldürüldüğü zaman da tepki göstermelisiniz. Çifte standart, dünyadaki sistemin iflas ettiğini gösteriyor.

Bakanımız @HakanFidan: ❝Blinken’a dedim ki: İsrailliler öldürüldüğü zaman nasıl tepki gösteriyorsanız, Filistinliler öldürüldüğü zaman da tepki göstermelisiniz. Çifte standart, dünyadaki sistemin iflas ettiğini gösteriyor.❞ ❝Gazze’deki nüfusun tehcir suretiyle başka yerlere… pic.twitter.com/9cBQyT4Za8 — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 19, 2023

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