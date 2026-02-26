Prens Harry ve Meghan’dan Ürdün’de Gazzelilere ziyaret

İngiltere Kralı 3. Charles’ın oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle, insani temaslarda bulunmak üzere Ürdün’e gitti. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre çift, Gazze Şeridi’nden tahliye edilerek Ürdün’de tedavi altına alınan Filistinli yaralıları ziyaret etti.

Prens Harry ve eşi hastanede yaralılarla görüştüler

Prens Harry ve Meghan Markle, başkent Amman’daki İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören yaralılarla bir araya geldi. Hastaların sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alan çiftin, insani destek çalışmalarına dikkat çektiği belirtildi.

Zatari Kampı’nda gençlerle buluştular

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sussex Dükü ve Düşesi’nin Zatari Mülteci Kampı’nı da ziyaret ettiğini duyurdu. Çiftin kamptaki gençlik merkezinde mülteci gençlerle sohbet ettiği, çocuklarla futbol oynadığı ve sanat ile müzik etkinliklerine katıldığı aktarıldı.

Uluslararası toplantıya katıldılar

Harry ve Meghan ayrıca, Ürdünlüler ile mültecilere yönelik sağlık hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla DSÖ’ye bağış yapan ülkelerin temsilcileri, Birleşmiş Milletler ortakları ve yerel yetkililerle düzenlenen toplantıda yer aldı.

Ziyaretin, bölgedeki insani krize yönelik farkındalık oluşturmayı ve sağlık hizmetlerine verilen uluslararası desteği güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

