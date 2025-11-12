Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Muazzez Abacı kalp krizi geçirmişti

Türk Sanat Müziği’nin sayılı seslerinden biri olan Muazzez Abacı yaşamını yitirdi. Kalp rahatsızlığı sebebiyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı, 78’inci doğum gününde hayatını kaybetti. Vefat haberini menajeri duyurdu. Muazzez Abacı’yı İzzet Çapa şu sözlerle değerlendirdi: 1970’lerden itibaren sahneye adım attı, Türk sanat müziğini gazino ışıklarıyla birleştirdi, kadife sesini şehirlerin kalbine işledi. Binlerce eseri ezbere bilirdi ama hiçbirini aynı söylemezdi — her notaya bir ruh, her nefese bir hikâye koyardı… “Vurgun”… “Şakayık”… “Felek”…Bunlar artık sadece şarkı değil; o ışıklı yılların yankısı, bir kadının zarafetle yoğrulmuş kaderi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum” mesajını paylaştı.