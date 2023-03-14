Rönesans Rezidans Neden Çöktü? İkinci Rapor Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde en yüksek can kaybının yaşandığı binalardan biri olan Hatay’daki Rönesans Rezidans’ın ikinci bilirkişi raporu ortaya çıktı. Rönesans Rezidans neden çöktü?

“Cennetten bir kare” adıyla tanıtımı yapılan ve 2013’te kullanıma açılan Rönesans Rezidans ile ilgili soruşturma devam ediyor. 12 katlı, 250 daireli Rönesans Rezidans’ın neden yıkıldığına ilişkin hazırlanan 12 Şubat tarihli ilk raporun ardından, enkazın tamamen kaldırıldığı bilgisi üzerine bilirkişi heyeti rezidansın enkazında yeni bir incelemede daha bulundu.

Sabah gazetesinin haberine göre soruşturmayı yürüten Hatay Deprem Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli savcı ve 1 inşaat mühendisi, 2 jeoloji mühendisi, 1 karotçu’dan oluşan 4 kişilik bilirkişi heyetince, ilk etapta olay yeri her açıdan fotoğraflandı ve video kaydına alındı. Bilirkişiler eşliğinde, usulüne uygun olarak enkazda bulunan kolon ve kirişlerden, perde beton kısımlarından incelemeye esas karot numunesi alındı.

Rönesans Rezidans Neden Çöktü? Su Sızıntısı

Bilirkişi heyeti ilk olarak bodrum kata ait çevre perde ve kolonları ile bodrum içi birkaç kolon ve perdenin yıkılmaya uğramadan bulundukları yerde olduklarını saptadı. Karot numunelerinin alınmasının ardından bodrum kata ait perdelerden ve bodrum kat tabanından yer altı suyunun sızdığı gözlendi.

Yıkılma Sebebi Kısa Kolon!

Bilirkişi heyetinde yer alan inşaat mühendisi, bodrum katın üstündeki binanın kuzey doğu cephesi dış kenar kolon ve perdelerinde bırakılan pencere türü boşluk nedeniyle kısa kolon oluştuğu, Rönesans Rezidansın bu noktalardan kırılıp göçtüğü gözleminde bulundu.

Ayrıca, bu pencere türü boşluğun bina projesinde olup olmadığı ya da inşaat aşamasında bu boşlukların sonradan oluşturulup oluşturulmadığının incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Binanın asıl çökme nedeninin bu kısa kolon etkisinden kaynaklanabileceği tarafımdan düşünülmektedir” tespitinde bulunan inşaat mühendisi, “Bodrum kat kolon ve kiriş birleşimlerinde kolon etriyelerinin (Bükülmüş inşaat demiri parçası. Demir filizlerini saran dikdörtgen şeklindeki demir) devam ettirilmediği de tarafımdan gözlemlenmiştir. Bazı kolon etriyeleri 135 yerine 90 derece yapılmıştır.” tespitlerinde bulundu.

Uzmanlara göre, etriyelerin 90 derece bükülerek bırakılması, deprem tehlikesi bulunan bölge ve ülkelerde o yapının kolayca yıkılmasına zemin hazırlayabiliyor. Etriyeler, kolon ve kirişlerin hasar almasını ve zedelenmesini önleyip sağlamlaştırmasını da sağlıyor.

Jeoloji mühendisi ikinci bilirkişi de, bodrum kat perde duvarlarından ve zeminden sızan suyun, zeminin suya doygun olabileceğini gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, sondaj yapılarak zeminin ve dayanma gücünün yeniden tespit edilip proje yapılmadan önceki haliyle karşılaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Üçüncü bilirkişi de raporda, bir diğer jeoloji mühendisi de, sondaja dayalı zemin etüdünün yapılmasının uygun olacağını dile getirdi.

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