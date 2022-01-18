Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’ndeki bir elektrik direği, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Direk, bölgede bulunan bir petrol boru hattına isabet etmesi sonucu patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu’na da sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın nedeniyle karayolu da çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Hem havanın yağışlı olması, hem de müdahaleler sonucu yangının önemli ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi.

VALİ COŞKUN: YERLEŞİM YERİNİ ETKİLEMEDİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve bölgede etkili olan kar yağışı ile beraber yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Güngör, “Tahmin ediyoruz ki, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının kısa sürede söndürüleceğini söylüyor ekiplerimiz” dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da, patlama sonrası çıkan yangının yerleşim yerini etkilemediği ve can kaybının yaşanmadığını söyledi. Patlama sonrası çıkan yangın ile ilgili Kahramanmaraş Valiliğinden yazılı açıklama geldi. Açıklamada, “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında Irak – Türkiye ham petrol boru hattının yaklaşık 511. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama olmuş, patlama sonucu yangın çıkmıştır. BOTAŞ ekiplerince petrol akışı derhal durdurularak, teknik emniyet tedbirleri kapsamında olay yerine en yakın hat vanaları kapatılmıştır. Yangına çok sayıda itfaiye aracı BOTAŞ acil müdahale ekipleri ve ilgili birimler tarafından müdahale edilmektedir. Herhangi can kaybının bulunmadığı ve yangın bölgesinin yerleşim bölgesini tehdit etmediği bildirilmiştir” denildi.

BOTAŞ’TAN AÇIKLAMA

BOTAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi’nde 18 Ocak 2022 günü saat 19.30 sıralarında Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın yaklaşık 511. kilometresinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle patlama olmuş ve patlama sonucunda yangın meydana gelmiştir. BOTAŞ ekiplerince petrol akışı derhal durdurularak, teknik emniyet tedbirleri kapsamında olay yerine en yakın hat vanaları kapatılmıştır. Yangına çok sayıda itfaiye aracı, BOTAŞ Acil Müdahale ekipleri ve ilgili birimler müdahale etmektedir. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz” denildi