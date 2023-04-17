Dünyanın En Geniş Otoyolu: 26 Şerit!

ABD’de her yönde beş şeritli yollara sık sık rastlanır. Ancak dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan devasa bir otoyol vardır: Katy Otoyolu. / Dünyanın en geniş otoyolu

Türkiye ve Avrupa’da otobanlar ne ise ABD’de de eyaletler arası otoyollar öyle. Genellikle dünyanın en büyük üçüncü ülkesinin çok sayıda şehrini ve eyaletini devasa mesafeler üzerinden birbirine bağlarlar.

Interstate 10 ayrıca 3860 kilometrelik muazzam bir uzunluktan geçiyor ve doğu ile batı kıyılarını birbirine bağlıyor.

Pasifik’te Santa Monica, California’da başladıysanız, “I-10” ile Arizona, New Mexico, Texas, Louisiana, Mississippi ve Alabama eyaletlerini geçebilir ve nihayet, gerçekten uzun bir yolun sonunda Atlantik’te Jacksonville, Fla’da olurdunuz.

Ancak Interstate 10’un sadece uzunluğu muazzam değil, genişliği de muhteşem. En azından Teksas’taki çok özel bir bölümde: Katy Otoyolu (Katy Freeway).

Houston’dan Katy banliyösüne giden yolun adı bu. Bu bölümde, otoban sürekli olarak genişletildi – en son 2008’de 26 şeride çıkarıldı.

Dünyanın en geniş olduğu iddia edilen otoyolu bile trafiğe neden dayanamıyor?

Çok sayıda trafik sıkışıklığı, şehre gidip gelen iki milyon insanı bir yük haline getirdi.

Yaklaşık 15 yıl önceki genişlemeden sonra başlangıçta sorunun çözüldüğü söylendi. New York Times, Texas Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin, Katy Freeway’in genişletilmesinin, o sırada daha büyük Houston bölgesinde zaten beklenen nüfus artışına ayak uydurmak için gelecekte gerekli kapasiteyi sağlamaya devam edeceğini söylediklerini aktardı.

Ancak trafik sistemini kalıcı olarak rahatlatmak yerine tam tersi oldu:

“Business Insider”a göre, artık daha fazla araç ek şeritleri kullanabildiğinden, trafik hacmi 2011’den 2014’e kadar önemli ölçüde arttı.

1960’ların başlarında, bilim adamları daha geniş otoyolların trafik sorunlarını çözmeyeceğine dikkat çekti. Yine de, ABD karayolları daha da genişletiliyor.

Örneğin, New York Times’a göre Teksas eyaleti, Interstate 45’in bir bölümünü genişletmek için gelecek yıl 9 milyar dolar harcamayı planlıyor. Bu da Katy Otoyolu ile kesişiyor.

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