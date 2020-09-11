Karantinayı İhlal Edenlere Kötü Haber!

Valiliklere gönderilen yeni genelgeye göre Kovid-19 hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.

“Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon” konulu genelgede izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sisteminin belirlendiği hatırlatıldı.

Yeni tedbirlere göre izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişiler bu süreçleri valiliklerin belirlediği yurt ve pansiyonlarda geçirecek.

Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından, beslenme ihtiyaçları ise AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Hasta veya şüphelilerin sağlık durumlarının takibi için yine valilik tarafından sağlık personeli görevlendirilecek.

Yurt ve pansiyonlara ziyaretçi kesinlikle kabul edilmeyecek. 24 saat gözetimin devamı sürecinde yeterli sayıda kolluk/güvenlik personeli görev yapacak.

Buralarda kalacak vatandaşların izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli valiliklerce karşılanacak.