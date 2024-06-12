Tayland’da şaşırtan olay! İkiz fil doğumu yaşandı

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, fillerin korunması ve bakımını üstlenen Tayland merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Elephantstay’den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 36 yaşındaki Jamjuree isimli filin, bir erkek yavru dünyaya getirdiği belirtildi.

Tayland’da bakıcılar hazırlıksız yakalandı

Erkek yavru filin doğumundan 18 dakika sonra dişi bir yavrunun belirmesinin fil bakıcılarını “hazırlıksız” yakaladığı aktarılan açıklamada, olay hakkında “doğanın mucizesi” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, doğum sırasında telaşlanan anne filin bir bakıcının ayak bileğini kırdığı kaydedildi.

Yavru fillerden birinin 80 kilogram diğerinin ise 60 kilogram olarak dünyaya geldiği bildirilen açıklamada, ikizlerin gözetim altında bakımlarına devam edildiği belirtildi.

Elephantstay Direktörü Michelle Reedy de bir filin ikiz doğurmasının çok nadir görüldüğüne işaret etti.

Öte yandan Save the Elephants kuruluşuna göre fillerde ikiz doğuma yüzde 1 oranında rastlanırken, ikizlerden birinin dişi diğerinin erkek olması ise çok daha nadir yaşanıyor.

İki sene önce esrar yetiştirmeyi serbest bırakan Tayland aldığı bu kararı değiştirmeyi planlıyor.

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