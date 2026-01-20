Şok! Burçin Baykal intihar etti!

Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atladı

Edinilen bilgiye göre, eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, yaşamına son verdi.

Burçin Baykal’ın kardeşi Burak Baykal’ın da Kasım 2025’te bir intihar notu bırakarak yaşamına son vermişti.

Baykal, 2022’de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Erkan Karaaslan’ liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Baykal kısa bir tutukluluk süreci sonunda 2023’te salıverilmişti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayarak yaşamına son veren Baykal, 40 yaşındaydı.

Burçin Baykal kimdir?

Burçin Baykal, 1985 yılında İstanbul’da, göçmen kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Üniversite eğitimini İşletme Fakültesi’nde tamamlayan Baykal, 2005 yılında Hatay’da vatani görevini yaptı. Askerlik hizmetinin ardından ailesinin faaliyet gösterdiği inşaat ve danışmanlık sektöründe iş hayatına atıldı.

Baykal’ın siyasi çalışmaları 2013 yılında hız kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar İlçe Örgütü bünyesinde, 2014 yerel seçimleri öncesinde Dr. Handan Toprak Benli’nin belediye başkan adaylığı sürecinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlendi. Bu dönemde yürütülen çalışmaların ardından Avcılar Belediyesi seçimlerinin kazanılmasında aktif rol aldı.

2014 yerel seçimlerinin ardından Avcılar Belediyesi’nde Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlayan Baykal, kısa süre sonra Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Yaklaşık 4,5 yıl boyunca bu görevde bulunan Baykal, yerel yönetim sürecinde özellikle amatör sporcuların, amatör spor kulüplerinin ve sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesine yönelik çalışmalarıyla öne çıktı. Görev süresi boyunca belediye hizmetlerinde etkin bir yönetim anlayışı sergiledi.

Aile yaşamına önem verdiği belirtilen Baykal, evli ve bir kız çocuk babasıydı. Motor sporları ve futbola olan ilgisiyle tanınan Baykal, doğaya ve canlıların yaşam hakkına verilen değerin toplumsal yaşamı iyileştireceği yönündeki görüşleriyle çevresinde bilinen bir isimdi.

Burçin Baykal’ın ismi, CHP’de Küçükçekmece Belediye Başkan adaylığı için anılmış olsa da bu konuda resmi bir adaylık açıklaması yapılmadığı biliniyor. Baykal, 20 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybetti.