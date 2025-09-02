Gayrettepe metrosunda yürüyen bantlar kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gayrettepe–Zincirlikuyu Metrobüs ve Metro tünelinde uzun süredir çalışmayan yürüyen bantlarla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Günlük on binlerce yolcunun kullandığı 368 metrelik tünelde, arızalı bantların onarılması yerine sökülmesi tepkilere neden oldu.

Gayrettepe’te yürüyen bantların yerine fayans döşendi

Tüneldeki 14 yürüyen banttan ikisi belediye ekiplerince tamamen kaldırıldı. Yerlerine fayans döşendiği görüldü. Yıllardır çalışmadığı için “yürümeyen bant” olarak anılan sistem, böylece tamamen devre dışı bırakılmış oldu.

Vatandaşlardan tepki

Metrobüs ve metro hatlarını birbirine bağlayan bu kritik noktada yolcular, bantların sökülmesi yerine tamir edilmesini istedi. Vatandaşlar, “Ulaşımı kolaylaştırması gereken sistem kaldırıldı, şimdi uzun tüneli yürümek daha da zorlaştı.” diyerek karara tepki gösterdi.