Gündem
Acıbadem’de metrobüsler çarpıştı
Kadıköy Acıbadem Metrobüs Durağı’nda yolcu indiren araca, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde metrobüs hattında sabah saatlerinde kaza yaşandı. Acıbadem durağında yolcu indiren bir metrobüse, aynı yönde seyreden başka bir metrobüs arkadan çarptı. Çarpışma sonucu büyük panik yaşansa da yaralanan olmadığı bildirildi.
Yolcular tahliye edildi
Kaza sonrası yolcular güvenlik nedeniyle başka metrobüslere aktarıldı. Hasar gören araçlar kısa sürede çekilerek seferlerin normale dönmesi sağlandı.
Ekipler bölgeye sevk edildi
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı.