İstanbul’da ulaşıma zam

İstanbul’da taksi-indi bindi 175 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine yüzde 29.22 zam yaptı. Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 42,60 ila 55,55 zam yapılmasına karar verildi. Yeni tarife 15 Eylül itibaren geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, “Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi”ne ilişkin çalışmalarını tamamladı. Buna göre, İBB Meclisi toplantısına gönderilen gündem maddesinde toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 29.22 zam yapılması talep edildi. Teklif Meclis grubundan oy çokluğu ile geçti. Yeni tarife 15 Eylül itibaren geçerli olacak.

İstanbul’da ulaşım ücretlerine ortalama yüzde 29.22 zam geldi. Buna göre “Tam abonman: 2.748 TL”, “Öğrenci abonman: 435 TL”, “Tam bilet: 35 TL”, “Öğrenci bilet: 17.1 TL” oldu. Bunun yanı sıra yeni zamlarla “Taksi açılış ücreti: 54,50 TL”, “Taksi indi – bindi ücreti: 175 TL” oldu.

Minibüslerde “indi-bindi” diye tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arası 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arası 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arası 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arası 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücretinin de 16 liradan 21 liraya çıkarılmasına karar verildi.