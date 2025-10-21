Gündem

Küçükçekmece’de iki metrobüs çarpıştı: 1 yaralı

Küçükçekmece Sefaköy durağı yakınlarında aynı yönde ilerleyen iki metrobüsün çarpışması sonucu bir yolcu yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, Yenibosna ile Sefaköy durakları arasında ilerleyen iki metrobüs çarpıştı. Aynı yönde seyir halindeki metrobüslerden biri, önündeki araca arkadan çarptı. Kazada bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpan metrobüste bulunan yaralı yolcuya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi. Her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. Hasar gören metrobüsler çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra seferler yeniden normale döndü.

