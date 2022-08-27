Ukrayna’dan Papa Francis’e tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in suikast sonucu hayatını kaybeden kızı Daria Dugina için üzüldüğünü dile getiren Papa Francis’e tepki gösterdi.

Papa Francis: “Savaş çılgınlıktır”

Rusya ile yaşanan kriz konusunda Ukrayna’nın tavrından rahatsız olan ve krizin sorumlusu olarak NATO’yu gören Papa Francis, önceki günkü ayinde, Dugina suikastiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve “Savaş çılgınlık ve günahtır, savaş deliliktir. Moskova’da araba koltuğunun altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu havaya uçurulan zavallı kızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

🗨️Papa Francis: "Moskova'da araba koltuğunun altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu havaya uçurulan zavallı kızı düşünüyorum". 🗨️Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba: “Papa'nın sözlerinden dolayı Ukrayna'nın kalbi kırılıyor. Adil değil". pic.twitter.com/yODp83pNuR — RusEmbAnkara (@RusEmbTurkey) August 26, 2022

Bunun yanı sıra silah ticaretinden kâr elde edenleri ‘insanlığı öldüren suçlular’ olarak niteleyen Papa, Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nde felaket riskinden kaçınma çağrısı da yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ise İtalyan mevkidaşı Luigi di Maio ile düzenlediği basın toplantısında bu sözlerin Ukrayna’nın kalbini kırdığını ve bunun adil olmadığını savundu. Kuleba, Papa Francis’in sözleri karşısında yaşadıkları hayal kırıklığı hakkında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi açıklama yapılacağını ekledi.