ABD Dışişleri’nden Gülşen açıklaması: Türkiye’yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz.

ABD Dışişleri Bakanlığı, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında açıklama yaparak, “Türkiye’yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD “Türkiye’yi ifade özgürlüğünü güvence altına almaya çağırıyoruz”

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, geçen günlerde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ABD, Türkiye’de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye’yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz” denildi.

Independent Gülşen için : ‘Türkiye’nin Madonna’sı tutuklandı’ dedi

Independent: İngiltere’nin en çok okunan gazetelerinden The Independent, Gülşen’in tutuklanmasını ‘Türkiye’nin Madonna’sı Erdoğan’ın dini okullarıyla alay ettiği için tutuklandı” ifadesiyle duyurdu. Independent, Gülşen’in cinsellik konusundaki açık görüşünün ve kıyafetlerinin son dönemde muhafazakar kesimi kızdırdığına da dikkat çekti.

Independent, İstanbul’daki Amerikan Araştırma Enstitüsü’nde pop kültürü ve siyasete odaklanan bir akademisyen olan Kenan Behzat Sharpe’in de konuyla ilgili görüşlerine yer verdi. Sharpe, “Gülşen, 90’lı yıllardan beri müzik yapıyor. Ülkesinde herkesin bildiği şarkıları var.

LGBTİ’ye verdilen desteğe dikkat çekildi.

Sahnedeki varlığı, kostümleri ve cinsellik konusundaki açık görüşüyle tanınan bir isim. Türkiye’nin Madonnası olduğunu söyleyebiliriz.” dedi. Gazete, Gülşen’in LGBTİ’ye verdiği desteğin de Recep Tayyip Erdoğan ve destekçilerini kızdırdığına dikkat çekti.

Independent, gazetesi “İronik olan ise, Gülşen’in “Lolipop” şarkısı için yeni video klibinde pembe üniformalı gardiyanlar tarafından kelepçelenip parmaklıkların arkasına yerleştirildiğini gösteriyor.” ifadelerinde bulundu.

Gazete, hukuk uzmanlarının da görüşlerini sayfasına taşırken, sanatçının büyük ölçüde uzun süre hapiste kalmayacağını söyledi.

Independent, Gülşen’in tutuklanmasının özellikle Türkiye’de laik kesim arasında öfkeye yol açtığını da vurguladı.

Olay İstanbul-Ataşehir’deki Jolly Joker Arena’da verdiği konser sırasında olmuştu

Sanatçı Gülşen, 30 Nisan’da İstanbul-Ataşehir’deki Jolly Joker Arena’da verdiği konser sırasında bir arkadaşına “İmam hatipte okumuş, sapıklığı oradan geliyor” demesinin ardından imam hatiplilere hakaret ettiği gerekçesiyle iktidar mensupları, iktidar medyası ve Diyanet İşleri Başkanı’nın hedefi olmuş; sosyal medyada linç edilmişti.

Ses Sanatçısı şarkıcı Gülşen, ifadesinde suçlamaları kabul etmemiş ve grubunda Miraç adlı müzisyenin “imam” lakabı olduğunu belirten Gülşen, aralarında geçen bir konuşma dolayısıyla suç işleme kastının olmadığını savunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Derhal serbest bırakın

Mahkeme kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında “Savcı ve hakimlere sesleniyorum sanatçıyı derhal serbest burakın diye” tepki göstermişti