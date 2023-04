Gaming İstanbul 2023: Oyun Dünyasının Kalbi Yine Burada Atacak

Tüm dünyada en çok kadın ziyaretçi ağırlayan oyun ve e-spor etkinliği olan Gaming İstanbul, bu yıl da rekor tazeleyerek kadın ziyaretçi oranını yüzde 30’lara çıkaracak. / Gaming İstanbul 2023

Bu yıl yedincisi düzenlenecek Gaming İstanbul her yıl olduğu gibi birçok oyuncu ve oyun sektörü profesyoneline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 92 bin ziyaretçi sayısı ile 2019’da dünyanın en büyük sekiz oyun etkinliği arasına giren Gaming İstanbul, oyun ve e-spor tutkunlarını 16 – 18Haziran 2023 tarihleri arasında Prof. Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bir araya getiriyor.

Dünya devi oyun ve donanım firmalarının en yeni ürünlerinin oyun severlerle buluştuğu Gaming İstanbul’da ziyaretçiler ödüllü e-spor karşılaşmalarına ve turnuvalara katılacak, ünlü internet yayıncılarıyla buluşacak ve üç gün boyunca oyun dünyasının renkli atmosferinde yaşayacaklar. Ziyaretçiler, Gaming İstanbul içindeki alışveriş alanı, cosplay alanı, çocuk parkı ve serbest geliştirici alanına da giriş hakkına da ayrıca sahip olacak.

Dünyanın en çok kadın ziyaretçi ağırlayan oyun fuarı Gaming İstanbul

Dünya genelinde oyun ve e-spor etkinliklerine kadın ziyaretçi giriş yüzdeleri yüzde 13-15 arasında değişirken geçtiğimiz yıllarda Gaming İstanbul bu oranı yüzde 20’lerden 30 seviyelerine kadar çıkarmayı başardı. Bu oranlarla tüm dünyada en çok kadın ziyaretçi ağırlayan oyun ve e-spor etkinliği olan Gaming İstanbul, bu yıl da rekor tazeleyerek kadın ziyaretçi oranını yüzde 30’lara çıkarmaya hazırlanıyor.

Gaming İstanbul 2023: Serbest oyun geliştiricilerine ücretsiz yer veren tek oyun fuarı

PC’den konsola, mobil oyunlardan e-spor turnuvalarına kadar pek çok platformdaki oyunu ziyaretçileriyle biraraya getiren Gaming İstanbul’da ayrıca yeni çıkan oyunların ilk gösterimleri, ünlü yayıncılarla takipçi buluşmaları, donanım markalarının en yeni ürünleri, oyun jam’leri ve serbest geliştiriciler için özel alanlar yer alıyor. Serbest geliştiricilere ücretsiz yer ayıran tek oyun fuarı olma niteliği taşıyan Gaming İstanbul 2023 bu yıl başvuruların niteliği ölçüsünde 100’ün üzerinde serbest oyun geliştiriciyi ücretsiz olarak ziyaretçi ve yatırımcılarla buluşturacak.

4000 kadar yerli ve yabancı profesyonel seminer ve toplantılarda bir araya geliyor

Gaming İstanbul 2022’nin çatısı altında, oyun sektörüne yönelik iş geliştirme etkinliği ve ekosistemi Indieway de yer alacak. Indieway ile ünlü oyun yapımcılarını ve profesyonellerini getirmeye hazırlanan Gaming İstanbul bu sene yerli ve yabancı 4000 kadar önemli katılımcıyla seminerler ve iş geliştirmeye yönelik toplantılar düzenleyecek.

Cosplayler ve oyun karakterleri her yıl olduğu gibi bu yılda renkli görüntülere sahne olmaya hazırlanırken FRPetkinlik alanı, retro oyun alanı, çocuk parkı ve serbest geliştirici alanı gibi birçok eğlence dolu içerik Gaming İstanbul’da oyun severlerle buluşuyor.

Bunun yanı sıra ülkemizden çıkan önemli oyun geliştiricilerin yeni oyunları da Gaming İstanbul’da görücüye çıkıyor. Compass of the Destiny: İstanbul, Cardboard Town, Castle of Alchemists, Book Warriorve Pile Up gibi yeni oyunlar da Gaming İstanbul’da oyunseverlerin deneyimine sunulacak.

Turkpin, Upgrade Entertainment, Aorus, Indomie,eTatil.com.tr, Next in Game, Gaming in Turkey, publishme global, Codeo, Steelion Studios, OlgunHukuk, New Gen, RDS Tercüme ve XP Pen gibi marka, oyun ve kuruluşların bulunduğu, yeni oyunların tanıtıldığı, birbirinden eğlenceli cihazların oyun severlerin beğenisine sunulduğu ve aynı zamanda ödüllü turnuvaların yapıldığı Gaming İstanbul ile ilgili tüm bilgilere ve fuarın biletlerine www.gamingistanbul.com ve www.biletino.com adreslerinden ulaşılabiliyor.

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn