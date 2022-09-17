George Bush’u öldürme girişimi Belçika tarafından engellenmiş

Eski ABD Başkanı George Bush’u öldürme girişimi, Belçika istihbarat görevlilerinin eylemleri sayesinde engellenmiş

Dört kişilik bir terör hücresi, eski cumhurbaşkanına konuşma yaparken suikast düzenlemeyi planladı.

ABD gizli servisi, Belçika devlet istihbaratının sağladığı altın bir gzili bir bilgi sayesinde saldırıyı engellemeyi başardı.

Bloomberg, Times Media ve CNBC dahil olmak üzere ABD medya kuruluşları, Amerika’nın iç güvenlik servisi olan FBI’ın George W. Bush’u öldürme planını bozmayı başardığını bildirdi.

Shihab Ahmed Shihab George Bush’u öldürme planı yapmış

Iraklı bir sığınmacı olan Shihab Ahmed Shihab, Dallas’taki bir konuşma sırasında eski cumhurbaşkanını öldürmeyi amaçlamakla suçlanıyor. Shihab daha önce Bush’un Dallas ve Crawford, Teksas’taki evlerini araştırmış ve bu binaların güvenlik videolarını çekmişti.

Iraklı birkaç suç ortağıyla çalıştı. İçlerinden birinin ABD istihbaratında görevli olduğu ortaya çıktı. ABD istihbarat servisi daha önce Brüksel’deki meslektaşlarından bir ihbar almıştı.

İki eski Irak güvenlik servisi üyesi de dahil olmak üzere dört Iraklı tutuklandı. Dörtlü Türkiye, Mısır ve Danimarka üzerinden ABD’ye seyahat etmişti. Amerika’nın FBI‘ı, planın tasarlanmış olabileceğini, ancak kesinlikle bir IŞİD hücresi tarafından desteklendiğini söylüyor.

Belçika istihbarat servisi VSSE yıllardır geri dönen IŞİD savaşçılarının ve diğer IŞİD destekçilerinin kaydını tutuyor. Takip edilenlerden biri, IŞİD halifeliğinin liderliğinde kilit bir figürdü ve Belçika gizli servisine göre potansiyel olarak hala bir tehdit oluşturuyor.

George Bush için Belçika İstihbarat Servisi’nin uyarısı

ABD’de bu yılın başlarında Eski Başkan George W. Bush’a yönelik bir saldırı girişiminin Belçika İstihbarat Servisi’nin uyarısı sonrası engellendiği ortaya çıktı.

Suriye’den dönen IŞİD savaşçılarını takibe alan Belçika İstihbarat Servisi (VSSE), dördü Türkiye, Mısır ve Danimarka üzerinden ABD’ye kaçırılan Irak istihbaratının eski üyelerinden oluşan yedi kişilik suikast timine ulaştı.

ABD merkezli medya kuruluşlarının, “FBI, eski Başkan George W. Bush’a yönelik suikasti engelledi” başlığıyla duyurduğu saldırı girişimi, eski Irak istihbaratına bağlı “Al-Raed” (gök gürültüsü) birliği üyeleri tarafından planlandı.

Haberlere göre Iraklı bir sığınmacı olan Shihab Ahmed Shihab liderliğindeki tim, Dallas’taki bir konuşma sırasında Bush’u öldürmeye hazırlanıyordu.

Shihab, Bush’un Teksas eyaletindeki Dallas ve Crawford’da bulunan evlerinin çevresinde hazırlık amaçlı keşif gezileri yaptı ve evlerin çevresindeki güvenlik önlemlerini filme aldı.

O dönem ABD güvenlik birimlerinin hedefinde olmayan Shihab, Irak ve Suriye’den dönen IŞİD savaşçıları ile sempatizanlarını takip eden Belçika Gizli Servisi’nin dikkatini çekti.

Jens Franssen “Bu özellikle tehlikeli bir kombinasyon”

Ayrıcalıklı bir kaynak VRT’den Jens Franssen’e “Bu özellikle tehlikeli bir kombinasyon” dedi. “Bush’un İkinci Körfez Savaşı’ndaki rolü için intikam peşindeymiş gibi görünüyor”.

Amerika’ya yönelik 11 Eylül saldırılarının ardından ABD liderliğindeki bir güçler koalisyonu Irak’ı işgal etti ve Saddam Hüseyin rejimini devirdi. Savaş, kaosu ve uzun yıllar süren ve sayısız cana mal olan bir iç savaşı tetikledi. George W. Bush işgal emrini vermişti.

Belçika istihbarat servisi aniden takip ettikleri kişilerden birinin Shihab ile çok sayıda bağlantısı olduğunu fark etti. Tehdit oluşturabilecek kişilerin ticaretiyle ilgili bilgilerin yanı sıra konuşmalar da ele geçirildi. ABD istihbaratına gözetimin sonuçları hakkında bilgi verildi.

ABD gizli servisinin Shihab’ı takip etmemiş

VRT’nin Belçikalı kaynağı, o sırada ABD gizli servisinin henüz Shihab’ı takip etmediğini söylüyor. Ayrıcalıklı kaynağımız, Belçika’nın Amerikalılara, ABD topraklarında aktif olarak eski cumhurbaşkanına suikast düzenlemeyi planlayan bir terörist birliğin dağıtılmasına yol açan altın bir tüyo sağladığı pek çok olay olmadığını belirtiyor.

Clingendael/Anvers Üniversitesi’nde güvenlik uzmanı olan Kenneth Lasoen, “Durum istisnai” diyor, “ancak zaman zaman oluyor. Belçika VSSE gibi daha küçük istihbarat servisleri, önemli ölçüde daha fazla araca ve personele sahip olan ABD’li muadillerine yardımcı olabilir. Dünyada olan her şeyi bilemezsiniz ve daha küçük oyuncular bazen çok önemli bir şeye çarparlar. Bu, tesadüfen veya bir istihbarat servisinin güçlü yanlarını geliştirdiği belirli bir alanda uzmanlaşmış olması nedeniyle olabilir”. dedi

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