Sındırgı’da enkaz kaldırma başladı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede enkaz kaldırma, hasar tespiti ve psikososyal destek çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşların büyük bölümünün taburcu edildiğini, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Yerlikaya, “Deprem sonrası tüm ekiplerimiz Türkiye Acil Müdahale Planı kapsamında sahada. 1024 personel ve 250 araçla çalışmalar aralıksız sürüyor” dedi.

Ekipler Sındırgı’da sahada, hasar tespiti başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinden itibaren yıkılan binalarda karot örnekleri aldı. Enkaz kaldırma işlemleri Devlet Su İşleri’ne ait iş makineleriyle yürütülüyor. Yıkılan 4 binadan 3’ünün daha önce ağır hasarlı olduğu ve boş durumda bulunduğu açıklandı. İlçede eğitime 1 gün ara verildi.

Yerlikaya: Can kaybı yok, 26 yaralı taburcu edildi

Bakan Yerlikaya, “Sındırgı’da 26 vatandaşımız hafif yaralandı, tamamı hastanelerde tedavi edilip taburcu edildi. 112’ye 507 çağrı yapıldı, bunlardan 30’u hasar ihbarıydı. Şu anda ulaşım ve altyapı sorunumuz bulunmuyor” dedi. Deprem sonrası 82 vatandaşın geçici olarak cami ve okul binalarında misafir edildiğini, 2 bin battaniyenin dağıtıldığını da belirtti.

Yerlikaya ayrıca, “Hasarlı konut sahiplerine konteyner veya kira yardımı seçenekleri sunuldu. 100 konteyner ilçeye ulaştı, 25 milyon TL acil destek ödeneği gönderildi.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan “deprem fırtınası” uyarısı

Depremin ardından bölgede 330 artçı sarsıntı kaydedildi. Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Dün yaşanan deprem, 21 bin tonluk dinamit patlamasına eşdeğer enerji açığa çıkardı. Bu tür depremlerden sonra birkaç hafta boyunca artçı sarsıntılar devam eder” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan ise, “Bu bölgede deprem fırtınası yaşanıyor. 1-2 ay boyunca 4,3 ile 2,1 arasında çok sayıda sarsıntı olabilir. Vatandaşlar hasarlı binalardan uzak durmalı.” uyarısında bulundu.

Kadife enkazdan kurtarıldı

Kırsal Işıklar Mahallesi’nde depremde yıkılan bir ahırın altında kalan Kadife isimli eşek, sahibi İbrahim Erbaş ve mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan Erbaş, “O da can taşıyor. Yaklaşık 10 yıldır yükümü paylaşıyor. Kurtarınca dünyalar benim oldu.” dedi.

Psikososyal destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Balıkesir depremi sonrası 252 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. 52 personel ve 10 araçla sahada çalışmalarımız sürüyor. Rabb’im milletimizi her türlü afetten korusun.” açıklamasında bulundu.

