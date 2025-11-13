En Son HaberlerGündemTürkiye
Ankara’da faciadan dönüldü
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 7 katlı bina kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. İlk gelen bilgilere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı
Ankara’da yıkım kâbusa dönüşecekti
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Tunus Caddesi’nde 7 katlı bina, kontrollü yıkım esnasında aniden çöktü. Çöken binanın hemen yanında yoğun trafikte duran araçlar ve bölgeden geçen vatandaşlar yıkımdan mucizevi şekilde yara almadan kurtuldu. Bölgeye hemen sevk edilen AFAD ekipleri, enkazda tedbiren arama ve tespit çalışmalarına başladı. İlk gelen bilgilere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.