Ankara’da faciadan dönüldü

Ankara’da yıkım kâbusa dönüşecekti

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Tunus Caddesi’nde 7 katlı bina, kontrollü yıkım esnasında aniden çöktü. Çöken binanın hemen yanında yoğun trafikte duran araçlar ve bölgeden geçen vatandaşlar yıkımdan mucizevi şekilde yara almadan kurtuldu. Bölgeye hemen sevk edilen AFAD ekipleri, enkazda tedbiren arama ve tespit çalışmalarına başladı. İlk gelen bilgilere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.