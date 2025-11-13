En Son HaberlerGündemTürkiye

Ankara’da faciadan dönüldü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 7 katlı bina kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. İlk gelen bilgilere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı

NationalTurk NL13/11/2025
8 Bir dakikadan az
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 7 katlı bina kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. İlk gelen bilgilere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı

Ankara’da yıkım kâbusa dönüşecekti

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Tunus Caddesi’nde 7 katlı bina, kontrollü yıkım esnasında aniden çöktü. Çöken binanın hemen yanında yoğun trafikte duran araçlar ve bölgeden geçen vatandaşlar yıkımdan mucizevi şekilde yara almadan kurtuldu. Bölgeye hemen sevk edilen AFAD ekipleri, enkazda tedbiren arama ve tespit çalışmalarına başladı. İlk gelen bilgilere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

 

Bağlantılar
NationalTurk NL13/11/2025
8 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu