Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz Halk TV’de karşı karşıya geldi, birbirlerini suçladı

Veysi Ateş, Sezgin Baran Korkmaz adına aracılık yapmak için “bir lobi, klik adına 10 milyon euro istediği” iddialarını yalanladı. Canlı yayına bağlanan Korkmaz ise bu iddiasını yineledi.

Veyis Ateş, Korkmaz’ın “Bazı klik ve lobilerin sorun çıkardığını, kendisinin aracı olacağını ve bunun için 10 milyon euro istediğini ifade etti” iddiasıyla ilgili olarak “Ben bir lobi, klik adına 10 milyon euro istemedim” diye cevap verdi.

Bu iddialarla ilgili olarak Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz’ın kendileriyle ayrı ayrı temas kurarak, Peker’in iddialarını teyit ettiğini, bir kaset dinlettiğini ve Ateş’in Korkmaz lehine durumu çevirmek için kendisinden 10 milyon euro istediğini ileri sürdüğünü yazmıştı.

İsmail Saymaz’ın ‘Ben bu konuşmayı dinledim.

İsmail Saymaz’ın ‘Ben bu konuşmayı dinledim…. Sen bu görüşmeyi yapmışsın. Bunu nasıl açıklıyorsun?’ sorusu üzerine Ateş, “10 milyon euro istemiş miyim, böyle bir kayıt var mı, ben kendi ellerimle götüreyim. Benim 7 aydan beri çıkmayan sesim, çıkmayan konuşmam, neresi önü, neresi arkası bilmediğim bir konuşma. Ben 10 milyon euro istemedim, böyle bir konuşma yapmadım” diye yanıt verdi.

Ateş, “Benim böyle bir görüşmem yok, bu adamın bana anlattığı dertleri var. O klik ve lobiler kimse araştırılsın. 7 Ocak’ın bir hafta öncesinde, sonrasında benim konuştuğum klik, lobi, HTS kaydı kimse ortaya çıksın” dedi.