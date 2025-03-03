Alaattin Köseler hakkında tutuklama talebi

“İhaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 18 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturma Kapsamında 22 Kişi Gözaltına Alındı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve beraberindeki 21 kişi hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 27 Şubat’ta Köseler ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma sürecinde bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam şüpheli sayısı 22’ye ulaştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi.

18 Kişi Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında tutuklama talebinde bulunurken, 4 kişi için adli kontrol uygulanmasını istedi. Şüpheliler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve yargı süreci başlatıldı.

Belediye Binasında Arama Yapıldı

Operasyon kapsamında Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Polis ekipleri, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, belediyedeki bazı evraklar delil olarak incelenmek üzere torbalar içinde emniyete götürüldü.

İddialar Neler?

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada:

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında “ihaleye fesat karıştırma”,

17 şüpheli hakkında ise “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt üyeliği ve yardım” suçlamaları yöneltiliyor.

Soruşturmanın genişleyebileceği ve yeni gözaltıların olabileceği belirtilirken, mahkemenin vereceği kararın sürecin seyrini değiştirebileceği ifade ediliyor.

Beykoz Belediyesi’ne yönelik bu operasyon, yerel yönetimlerdeki yolsuzluk iddiaları açısından yakından takip ediliyor. Mahkemenin tutuklama talebiyle ilgili vereceği karar, kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.



National Türk öneriyor: WTS’den bayram tatiline özel Uzakdoğu Turları