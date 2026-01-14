Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul’da ünlü isimlerin adının geçtiği uyuşturucu soruşturması yeni bir detayla yeniden gündeme geldi. Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu 6 kişinin dün gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından, Kaynarca’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kaynarca’nın ifadesinde yer alan “100 bin doları aldım” sözleri dikkat çekti.

Oktay Kaynarca: Uyuşturucu gibi yasaklanmış maddeler karşısındayım

Savcılık ifadesi ortaya çıkan Oktay Kaynarca, suçlamayı anladığını belirterek “Üzerime atılı suçlamayı anladım. İfademin başında belirtmek isterim ki ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklanmış maddeler karşısındayım” dedi.

Kaynarca, Ben sormuş olduğunuz Günümüzü Konakları’ndaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubu olduğuna tanık oldum” diye konuştu.

Kaynarca ayrıca, Rabia Karaca’nın kendisi hakkında dile getirdiği bir beyanı kabul ettiğini söyledi ve “Rabia Karaca’nın ifade ettiği ‘Murat ile Oktay’ın inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul etti.’ şeklindeki beyanını kabul ediyorum. Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşım” diye konuştu.

Kaynarca, Fatih Keleş isimli kişiyi de Gülibrahimoğlu’nun yanında gördüğü için tanıdığını söyledi. Ancak Rabia Karaca’nın, “uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri” yönündeki beyanını kabul etmediğini dile getirdi.

Oktay Kaynarca: Fuhuşa aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz

Kaynarca, “Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz. Rabia Karaca’yı isim olarak tanımıyorum. Murat Gülibrahimoğlu’ndan tanıtım filmi için 100.000 dolar aldım, sonrasında bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim” ifadelerini kullandı.”

