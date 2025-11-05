Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 8. dalga

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen 8’inci dalga operasyonda 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

‘Rüşvet’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamaları yöneltilen şüphelilerin; kuyumcu U.K.Y., galericiler A.A., H.T.A. ve H.A., Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı Y.Y., iş insanı B.G., inşaat mühendisi A.E. ve belediye çalışanı B.G. olduğu öğrenildi.

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, tutuklu Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e taşınır ve taşınmaz devri yaptıkları ileri sürüldü.

“Sevgiliye lüks otomobil” iddiası

Soruşturmada en dikkat çeken iddialardan biri, lüks otomobil ve altın faturası üzerinden yürütülen para transferi oldu.

Kuyumcu U.K.Y.’nin, Mustafa Gökhan Böcek’in getirdiği dövizleri alarak altın faturası düzenlediği, parayı ise Muhittin Böcek’in hesabına gönderdiği kaydedildi. Altın bozdurulmuş gibi gösterilen bu parayla galerici A.A. ve H.T.A.’dan alınan lüks otomobilin, Böcek’in sevgilisi M.K.’ye verildiği iddia edildi.

Galerici H.A.’nın ise Aksu Altıntaş Mahallesi’ndeki taşınmazı para transferi olmadan Muhittin Böcek’e devrettiği ileri sürüldü. Ayrıca belediye çalışanı Y.Y.’nin, otomobilin M.K. üzerine devrini organize ettiği ve M.K.’nin evindeki lüks saatin rüşvet karşılığı temin edilmesine aracılık ettiği belirtildi. Bu saatin iş insanı B.G. tarafından verildiği öne sürüldü.

İnşaat mühendisi A.E.’nin, bir firma aracılığıyla döviz bürosuna yatırılan 10 milyon 576 bin lirayı rüşvet olarak aktardığı, belediye çalışanı B.G. adına kayıtlı lüks aracın ise kaynağı belirsiz parayla Mustafa Gökhan Böcek tarafından alındığı ifade edildi.

Soruşturmanın geçmişi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alınmış, oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Böcek aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı tarafından da görevden uzaklaştırılmıştı.

Sonraki süreçte Böcek’in gelini Zuhal Böcek 27 Temmuz’da, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos’ta Viyana’dan dönüşünde tutuklanmıştı.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden uzaklaştırılan İlker Arslan ve iş insanı F.A. da 7 Eylül’de tutuklanmış, bugün itibarıyla 8. dalga operasyonla 8 yeni isim soruşturmaya dahil edildi.

