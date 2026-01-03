15 yaş altına sosyal medyada kimlik şartı geliyor

Çocukların dijital dünyada maruz kaldığı risklere karşı yeni bir adım atılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya ve çevrim içi oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giriş yapamayacağını duyurdu. Düzenlemenin, ay sonu itibarıyla uygulamaya alınacağı belirtildi.

“Bu bir internet yasağı değil”

Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde hayata geçirilen benzer uygulamaların Türkiye’de de gündeme geldiğini belirten Bakan Göktaş, düzenlemenin bir “internet yasağı” olmadığının özellikle altını çizdi. Millet’in haberine göre Göktaş, sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik bu adımın çocukları dijital ortamda korumayı amaçladığını ifade etti.

Sosyal medyada devlet denetimi artıracak

Bakan Göktaş, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giriş yapamayacağını vurgulayarak, bu mecraların devlet tarafından daha sıkı şekilde denetleneceğini söyledi. Çocukların dijital platformlarda ticari bir meta haline gelmesine izin verilmeyeceğini belirten Göktaş, düzenlemenin bu istismarın önüne geçmeyi hedeflediğini kaydetti.

“Çocuklar ciddi risklerle karşı karşıya”

Açıklamalarında çocukların internette karşılaştığı tehlikelere dikkat çeken Bakan Göktaş, yaş doğrulaması olmadan erişilen platformlarda çocukların kimlerle iletişim kurduğunu bilmeden hareket ettiğini söyledi. Çocukların bu ortamlarda zararlı içeriklere, istismara ve psikolojik baskıya açık hale geldiğini ifade eden Göktaş, düzenlemenin bu riskleri azaltmayı amaçladığını dile getirdi.

Oyun ve sosyal medya vurgusu

Göktaş, oyun ve sosyal medya bağımlılığının çocukların eğitim hayatını ve ruh sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, bazı platformların çocuklar üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Devletin, çocukları korumak adına gerekli tüm adımları atmak zorunda olduğunu vurguladı.

Ay sonu yürürlüğe girecek

Yeni düzenlemenin ay sonu itibarıyla uygulanmaya başlanacağını açıklayan Bakan Göktaş, sürecin teknik altyapısının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. Kimlik doğrulaması şartı ile birlikte sosyal medya ve oyun platformlarının çocuklar için daha güvenli hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

