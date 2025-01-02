Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Marmaris’teki evinde rahatsızlanarak başlayan tedavi sürecinde sinüs ameliyatı geçiren Tayfur, bir döneme damgasını vuran şarkıları ve sinema filmleriyle milyonların gönlünde taht kurmuştu

Arabesk müziğin simge isimlerinden olan Tayfur, “Çeşme”, “Bana Sor” ve “Ben de Özledim” gibi unutulmaz eserleriyle hatırlanacak. Sanatçının vefatı, sevenlerini derinden üzerken, sanat camiasından da duygusal taziye mesajları geldi. Türk müziği ve sinemasına yaptığı katkılarla nesiller boyu hatırlanacak olan Tayfur, aynı zamanda 9 Altın Plak ödülüne layık görülmüştü.

Hollywood’un ikonik çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016’da başlayan boşanma sürecinde nihayet anlaşmaya vardı. Ancak çift arasında Fransız bağları Chateau Miraval üzerindeki hukuki mücadele sürüyor.

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