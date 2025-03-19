İstanbul’da 4 günlük gösteri ve toplantı yasağı

İstanbul Valiliği, kamu düzenini sağlamak ve olası provokatif eylemleri önlemek amacıyla 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu. Yasak kararı kapsamında belirli metro istasyonları kapatılırken, bazı ana arterler ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu kapsamında alınan karar, şehrin genel güvenliği açısından uygulanacak. Açıklamada, “19 Mart 2025 günü saat 06.00 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen M1A, M1B ve M2 metro hatlarında bazı istasyonlar sefere kapatılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Kapalı Metro İstasyonları:

M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı – Kirazlı metro hatları: Emniyet-Fatih İstasyonu kapatılacak.

M2 Yenikapı – Seyrantepe – Hacıosman metro hattı: Taksim İstasyonu tüm giriş-çıkış noktalarıyla iptal edilecek.

Trafiğe Kapatılacak Yollar:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bağlantılı yollar

Akşemsettin Caddesi, Kocasinan Caddesi, Mütercim Asım Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Akdeniz Caddesi

Şair Cem, Sarı Nasuh, Korkut Ata, Neyzen İhsan gibi birçok ara sokak

Alternatif Güzergahlar:

Turgut Özal Bulvarı – Millet Caddesi

Atatürk Bulvarı

Fevzi Paşa Caddesi

D-100 Karayolu

Yetkililer, sürücülerin ve toplu taşıma kullanıcılarının kapalı yolları dikkate alarak alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.

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