Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e suç duyurusu

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik sözleri nedeniyle “hakaret” suçlamasıyla savcılığa başvurdu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, Özel’in kendisine yönelik ifadelerinin hakaret içerdiğini belirterek, avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

CHP’den istifa edip AK Parti’ye Katılmıştı

Geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle AK Parti’ye katılmıştı. Çerçioğlu’nun parti değiştirmesi, hem Aydın siyasetinde hem de ulusal ölçekte geniş yankı uyandırmıştı.

Özgür Özel’in sözlerine tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son günlerde yaptığı bir konuşmada Çerçioğlu’na yönelik sözlerinin kamuoyuna yansımasının ardından tartışma büyüdü. Çerçioğlu, bu ifadelerin şahsına yönelik hakaret içerdiğini ileri sürdü.

Savcılığa başvuru yapıldı

Özlem Çerçioğlu, avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sundu. Dilekçede Özgür Özel’in ifadelerinin Türk Ceza Kanunu kapsamında “hakaret” suçunu oluşturduğu iddia edildi.

NationalTurk FR

