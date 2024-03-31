Devlet Bahçeli’nin yüzünde neden morluk var?

Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler için oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu’na kullandı.

Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Bahçeli, “1320” numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Bahçeli, kabine geçerek oyunu kullandı.

Devlet Bahçeli, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni yüzyılın mahalli idareler seçimlerinin ilkinin gerçekleştirildiğini belirterek, şunları söyledi

“Bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için, devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyor, sağlıklar diliyorum.”

Bahçeli, seçim sonuçlarını nereden takip edeceği sorusuna, “Partiye geçiyorum şimdi.” yanıtını verdi.

Devlet Bahçeli’nin yüzündeki morlukların sebebi ne?

Gazeteci Murat Çelik, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bir ev kazası geçirdiğini yüzündeki morlukların nedeninin bu olduğunu belirtti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00’den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00’de başladı.

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